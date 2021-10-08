В Украине увеличился выпуск автотранспорта – ассоциация

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В сентябре 2021 года на украинских заводах собрали 909 единиц автотранспортных средств - это на 6% больше по сравнению с показателем годичной давности.

Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

По сравнению с августом показатель вырос на 64%.

"Сентябрьский итог легкового дивизиона украинского автопрома составил 809 авто, что на 3% больше, чем в прошлом году. Выпуск коммерческих автомобилей (без учета АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) составил 4 шт., как и в сентябре 2020 года.

Почти на треть увеличилось производство автобусов. В течение месяца было сделано 96 автобусов", - говорится в сообщении.

Всего с начала года в Украине изготовили 6710 ед. автотранспортных средств, что в 2,2 раза больше, чем за первые девять месяцев прошлого года.

Напомним:

В июле 2021 года украинский автопром произвел 704 автотранспортных средства - по сравнению с июлем прошлого года выпуск автотранспорта в Украине увеличился почти в три раза.

В июне 2021 года, по предварительным данным, объем выпуска автотранспортных средств составил 745 единиц - по сравнению с июнем 2020 года выпуск автотранспорта увеличился почти на 122%, а относительно предыдущего месяца - упал более чем на четверть.

В мае 2021 года, по предварительным данным, объем выпуска автотранспортных средств составил 1004 единицы - по сравнению с маем 2020 года выпуск автотранспорта увеличился почти в 8 раз, а относительно предыдущего месяца - на 4%.

В апреле 2021 года выпуск автотранспорта по сравнению с апрелем 2020 года увеличился в 16 раз, а против марта 2021 года - на треть.

В марте 2021 года предприятия украинского автопрома выпустили 722 единицы автотранспортных средств - это в 2,5 раза больше по сравнению с мартом прошлого года и на 43,5% больше по сравнению с февралем 2021 года.

Предприятия украинского автопрома в январе 2021 года изготовили 604 единицы автотранспортных средств - это на 29% меньше, чем в январе 2020 года.

В декабре 2020 года на украинских заводах было изготовлено 523 единицы автотранспортных средств - это на 6% меньше, чем в декабре 2019-го, всего в 2020 году изготовили 4952 авто, что на 32% меньше, чем в 2019 году.

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Экономическая правда