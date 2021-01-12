В 2020 году автопроизводство в Украине сократилось на 32% – ассоциация

В декабре 2020 года на украинских заводах было изготовлено 523 единицы автотранспортных средств - это на 6% меньше, чем в декабре 2019-го, всего в 2020 году изготовили 4952 авто, что на 32% меньше, чем в 2019 году.

Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

"Имеющиеся в Украине производственные мощности позволяют выпускать в месяц более 30 тысяч единиц автотранспорта. Больше всего в прошлом месяце было произведено легковых автомобилей.

Декабрьский результат в этом сегменте украинского автопрома составил 446 авто, что на 3% больше, чем в прошлом году. Из этого количества 290 автомобилей было собрано на Еврокаре, а 156 машин выпустил ЗАЗ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выпуск коммерческих автомобилей (без учета АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) сократился на 70% до 6 шт. (все изготовлены на заводе "Черкасский автобус").

При этом, на треть упало автобусное производство, за месяц был изготовлен 71 автобус. Наибольшее количество автобусов выпустил "Черкасский автобус" -35 шт.

"Всего в 2020 году в Украине было произведено 4952 ед. автотранспортных средств, что на 32% меньше, чем в 2019 году. Легковых автомобилей - 4202 шт. (-33%); коммерческих - 51 шт. (-63%); автобусов - 699 шт. (-20%).

По итогам года все предприятия автопрома кроме ЗАЗа сократили производство. В сентябре запорожский автозавод возобновил выпуск легковых автомобилей, благодаря этому предприятие закончило год с 10 кратным ростом относительно 2019-го", - добавили в ассоциации.

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Экономическая правда