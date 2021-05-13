В апреле 2021 года выпуск автотранспорта по сравнению с апрелем 2020 года увеличился в 16 раз, а против марта 2021 года - на треть.

Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

По предварительным данным, объем выпуска автотранспортных средств в прошлом месяце составил 962 единицы.

В частности, в апреле изготовили 904 единицы легковых авто и 56 автобусов.

"В апрельском отчете по коммерческим автомобилям, как и в предыдущем месяце, заявлено только два автомобиля, собранных на предприятии "Черкасский автобус". Год назад отчетов по производству коммерческих авто не было.

Напомним, АвтоКрАЗ перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года", - говорится в сообщении.

В общем с начала года в Украине изготовили 2791 ед. автотранспортных средств, это на 96% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним:

В марте 2021 года предприятия украинского автопрома выпустили 722 единицы автотранспортных средств - это в 2,5 раза больше по сравнению с мартом прошлого года и на 43,5% больше по сравнению с февралем 2021 года.

Предприятия украинского автопрома в январе 2021 года изготовили 604 единицы автотранспортных средств - это на 29% меньше, чем в январе 2020 года.

В декабре 2020 года на украинских заводах было изготовлено 523 единицы автотранспортных средств - это на 6% меньше, чем в декабре 2019-го, всего в 2020 году изготовили 4952 авто, что на 32% меньше, чем в 2019 году.

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Экономическая правда