В марте автопроизводство в Украине выросло в 2,5 раза – ассоциация

В марте 2021 года предприятия украинского автопрома выпустили 722 единицы автотранспортных средств - это в 2,5 раза больше по сравнению с мартом прошлого года и на 43,5% больше по сравнению с февралем 2021 года.

Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

Отмечается, что выпуск легковых автомобилей в годовом исчислении увеличился в 2,7 раза, а до февраля 2021 года - на 48 процентов и составил 665 ед.

"Год назад статистику в этом сегменте украинского автопрома формировал только один завод - "Еврокар".

Запорожский автозавод (ЗАЗ) возобновил выпуск легковых автомобилей только в сентябре 2020 года", - говорится в сообщении.

Производство автобусов выросло на 37,5% до 55 шт.

"В мартовской статистике по коммерческим автомобилям, как и в прошлом году, заявлено только два автомобиля, собранных на предприятии "Черкасский автобус".

Напомним, АвтоКрАЗ перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года", - добавили в ассоциации.

Всего в первом квартале 2021 года в Украине изготовили 1829 ед. автотранспортных средств - это на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним:

Предприятия украинского автопрома в январе 2021 года изготовили 604 единицы автотранспортных средств - это на 29% меньше, чем в январе 2020 года.

В декабре 2020 года на украинских заводах было изготовлено 523 единицы автотранспортных средств - это на 6% меньше, чем в декабре 2019-го, всего в 2020 году изготовили 4952 авто, что на 32% меньше, чем в 2019 году.

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Экономическая правда