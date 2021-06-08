В мае автопроизводство в годовом измерении выросло в 8 раз – ассоциация

В мае 2021 года, по предварительным данным, объем выпуска автотранспортных средств составил 1004 единицы - по сравнению с маем 2020 года выпуск автотранспорта увеличился почти в 8 раз, а относительно предыдущего месяца - на 4%.

Об этом повидоиляе ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

"Легковых автомобилей в мае было произведено 944 ед., против 87 ед. годом ранее. Относительно апреля в этом сегменте автопрома произошел рост на 4 процента.

Автобусное производство закончило месяц с результатом 53 ед., что почти вдвое больше, чем в прошлом году. По сравнению с апрелем текущего года производство автобусов уменьшилось на 5 процентов", - говорится в сообщении.

"В майском отчете по коммерческих автомобилям заявлено семь авто, это в 3,5 раза больше результата апреля 2021 года, но на 42% меньше относительно показателя мая 2020 года", - добавили в ассоциации.

Всего за 5 месяцев с начала года в Украине произведено 3795 ед. автотранспортных средств, это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним:

В апреле 2021 года выпуск автотранспорта по сравнению с апрелем 2020 года увеличился в 16 раз, а против марта 2021 года - на треть.

В марте 2021 года предприятия украинского автопрома выпустили 722 единицы автотранспортных средств - это в 2,5 раза больше по сравнению с мартом прошлого года и на 43,5% больше по сравнению с февралем 2021 года.

Предприятия украинского автопрома в январе 2021 года изготовили 604 единицы автотранспортных средств - это на 29% меньше, чем в январе 2020 года.

В декабре 2020 года на украинских заводах было изготовлено 523 единицы автотранспортных средств - это на 6% меньше, чем в декабре 2019-го, всего в 2020 году изготовили 4952 авто, что на 32% меньше, чем в 2019 году.

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Экономическая правда