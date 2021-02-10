В январе автопроизводство в Украине сократилось на 29% – ассоциация

Предприятия украинского автопрома в январе 2021 года изготовили 604 единицы автотранспортных средств - это на 29% меньше, чем в январе 2020 года.

Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

"Больше всего в прошлом месяце было произведено легковых автомобилей - 576 шт. На ЗАЗе выпустили 325 легковых авто, а на Еврокаре 251 машину.

Несмотря на то, что в январе текущего года статистику в этом сегменте формировали уже два предприятия - ЗАЗ и Еврокар, а не одно, как в прошлом году, выпуск легковых автомобилей в годовом исчислении упал почти на 27 процентов", - говорится в сообщении.

При этом, выпуск коммерческих автомобилей (без учета АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) составил 4 шт. - это вдвое меньше, чем год назад. Как и в январе 2020, все изготовлены на заводе "Черкасский автобус".

"На 58% упало автобусное производство. За месяц в Украине изготовили 24 автобуса. Наибольшее количество выпустил завод "Черкасский автобус" - 15 шт. На ЗАЗе сообщили о производстве 8 автобусов. Январский результат Часивоярского автобусного завода - 1 шт", - добавили в ассоциации.

Напомним:

В декабре 2020 года на украинских заводах было изготовлено 523 единицы автотранспортных средств - это на 6% меньше, чем в декабре 2019-го, всего в 2020 году изготовили 4952 авто, что на 32% меньше, чем в 2019 году.

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Экономическая правда