В июне 2021 года, по предварительным данным, объем выпуска автотранспортных средств составил 745 единиц - по сравнению с июнем 2020 года выпуск автотранспорта увеличился почти на 122%, а относительно предыдущего месяца - упал более чем на четверть.

Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

В годовом измерении выпуск легковых авто увеличился почти в 2,5 раза, по сравнению с маем 2021 года - уменьшился на 26,7% и составил 692 единиц.

"Год назад статистику в этом сегменте украинского автопрома формировал только один завод - "Еврокар". Запорожский автозавод (ЗАЗ) возобновил выпуск легковых автомобилей только в сентябре 2020 года", - пояснили в ассоциации.

"Автобусов в течение месяца было изготовлено 51 ед., что на одну единицу больше результат июня прошлого года и на 2 ед. меньше майского показателя 2021 года.

Всего за первое полугодие 2021 года в Украине было произведено 4540 ед. автотранспортных средств, что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Напомним:

В мае 2021 года, по предварительным данным, объем выпуска автотранспортных средств составил 1004 единицы - по сравнению с маем 2020 года выпуск автотранспорта увеличился почти в 8 раз, а относительно предыдущего месяца - на 4%.

В апреле 2021 года выпуск автотранспорта по сравнению с апрелем 2020 года увеличился в 16 раз, а против марта 2021 года - на треть.

В марте 2021 года предприятия украинского автопрома выпустили 722 единицы автотранспортных средств - это в 2,5 раза больше по сравнению с мартом прошлого года и на 43,5% больше по сравнению с февралем 2021 года.

Предприятия украинского автопрома в январе 2021 года изготовили 604 единицы автотранспортных средств - это на 29% меньше, чем в январе 2020 года.

В декабре 2020 года на украинских заводах было изготовлено 523 единицы автотранспортных средств - это на 6% меньше, чем в декабре 2019-го, всего в 2020 году изготовили 4952 авто, что на 32% меньше, чем в 2019 году.

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Экономическая правда