НБУ назначил нового директора департамента финстабильности

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Директором Департамента финансовой стабильности НБУ назначили Первин Дадашову, которая с 17 сентября 2021 года выполняла обязанности директора департамента.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В сферу компетенции нового директора будет входить, в частности:

мониторинг системных рисков финансового сектора, подготовка рекомендаций для минимизации таких рисков;

подготовка отчета о финансовой стабильности и других регулярных публикаций Национального банка по тематике финансового сектора Украины;

разработка и поддержание моделей для калибровки и оценки эффектов применения макропруденциальных инструментов;

разработка и поддержание макромоделей стресс-тестирования финансового сектора;

разработка моделей стресс-тестирования отдельных банков, координация процесса стресс-тестирования;

участие в разработке новых регуляций для банков и небанковских финансовых учреждений, количественная оценка эффекта новых регуляций;

аналитическая и административная поддержка деятельности Совета по финансовой стабильности, Комитета по финансовой стабильности Национального банка и координация работ по вопросам финансовой стабильности;

коммуникация с представителями финансового сектора, государственными органами, международными финансовыми организациями и другими центральными банками по вопросам финансовой стабильности.

"За время работы в Нацбанке Первин Дадашова не только получила немалый опыт координации процессов по обеспечению и поддержанию финансовой стабильности, а также внесла значительный вклад в развитие макропруденциальной политики центробанка.

Искренне поздравляю ее с назначением. Уверен, что вместе с командой департамента она приумножит достижения Национального банка в сфере обеспечения финансовой стабильности", - прокомментировал заместитель председателя Национального банка Сергей Николайчук.

Департамент финансовой стабильности входит в блок "Монетарная стабильность", которая подчиняется заместителю председателя НБУ Сергею Николайчуку по вертикали подчинения.

Первин Дадашова работает в НБУ с июля 2017 года.

"За это время прошла путь от ведущего экономиста до начальника отдела макрострес-тестирования и разработки модельного инструментария Департамента финансовой стабильности, а позже стала начальником управления макропруденциальных политики и исследований этого департамента (в 2019 году). С 17 сентября 2021 года она выполняла обязанности директора Департамента финансовой стабильности", - говорится в сообщении.

До работы в Нацбанке работала старшим преподавателем Национального университета "Киево-Могилянская Академия" (с 2017 года).

Напомним:

Виталий Ваврищук объявил о намерении завершить работу на должности директора Департамента финансовой стабильности Нацбанка и написал заявление об увольнении по собственному желанию 16 сентября 2021 года.

Ранее стало известно, что команда руководителей Департамента лицензирования полным составом подала руководству НБУ заявления об увольнении из-за "отхода регулятора от стандартов работы".

В комментариях к его заявлению, об отставке из Нацбанка начали объявлять и другие работники НБУ, в том числе руководители департаментов.

Впоследствии стало известно, что уволенные работники НБУ решили перенести свой последний рабочий день с 16 июля на 1 сентября. На время до конца лета они решили взять отпуск. В самом Нацбанке пожаловались, что такие решения их бывших работников блокируют проведение конкурсов на ключевые должности в департаменте лицензирования

Глава НБУ Кирилл Шевченко, комментируя волну увольнений из Нацбанка, назвал ее "PR-кампанией как попытку осуществить политическое давление на НБУ".

Директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук заявил, что планирует завершить работу в Нацбанке.

Нацбанк 2 сентября объявил конкурсный отбор для замещения вакантной должности директора Департамента лицензирования, срок подачи резюме кандидатов продлится 14 календарных дней - до 15 сентября 2021 года включительно.

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Экономическая правда