Нацбанк ищет нового директора департамента финансовой стабильности

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Нацбанк с 7 сентября 2021 года объявил конкурсный отбор для замещения должности директора Департамента финансовой стабильности.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что срок подачи резюме кандидатов продлится 14 календарных дней - до 20 сентября 2021 включительно.

В сферу компетенции будущего руководителя Департамента финансовой стабильности, в частности, будет входить:

мониторинг системных рисков финансового сектора, подготовка рекомендаций для минимизации таких рисков;

подготовка отчета о финансовой стабильности и других регулярных публикаций Национального банка по тематике финансового сектора Украины;

разработка и поддержания макромоделей стресс-тестирования банковского сектора;

разработка и поддержания моделей для калибровки и оценки эффектов применения макропруденциальных инструментов;

разработка моделей стресс-тестирование отдельных банков и страховых компаний, координация процесса стресс-тестирования;

участие в разработке новых регуляций для банков и страховых компаний, количественная оценка эффекта новых регуляций;

аналитическая и административная поддержка деятельности Совета по финансовой стабильности, Комитета по финансовой стабильности Национального банка и координация работ по вопросам финансовой стабильности;

коммуникация с представителями финансового сектора, государственными органами, международными финансовыми организациями и другими центральными банками по вопросам финансовой стабильности.

В НБУ напомнили, что Виталий Ваврищук объявил о намерении завершить работу на должности директора Департамента финансовой стабильности Нацбанка и написал заявление об увольнении по собственному желанию 16 сентября 2021 года.

"Обязанности директора Департамента финансовой стабильности Национального банка с 17 сентября и до назначения его нового директора будет выполнять Первин Дадашова, начальник Управления макропруденциальных политики и исследований Департамента финансовой стабильности", - добавили в Нацбанке.

Департамент финансовой стабильности входит в вертикаль подчинения "Монетарная стабильность".

Напомним:

Ранее стало известно, что команда руководителей Департамента лицензирования полным составом подала руководству НБУ заявления об увольнении из-за "отхода регулятора от стандартов работы".

В комментариях к его заявлению, об отставке из Нацбанка начали объявлять и другие работники НБУ, в том числе руководители департаментов.

Впоследствии стало известно, что уволенные работники НБУ решили перенести свой последний рабочий день с 16 июля на 1 сентября. На время до конца лета они решили взять отпуск. В самом Нацбанке пожаловались, что такие решения их бывших работников блокируют проведение конкурсов на ключевые должности в департаменте лицензирования

Глава НБУ Кирилл Шевченко, комментируя волну увольнений из Нацбанка, назвал ее "PR-кампанией как попытку осуществить политическое давление на НБУ".

Директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук заявил, что планирует завершить работу в Нацбанке.

Нацбанк 2 сентября объявил конкурсный отбор для замещения вакантной должности директора Департамента лицензирования, срок подачи резюме кандидатов продлится 14 календарных дней - до 15 сентября 2021 года включительно.

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Экономическая правда