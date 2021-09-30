Новости 30 сентября: тарифы на тепло, газовые рекорды, США грозит дефолт

О тарифах на тепло. Местные власти, "Нафтогаз" и правительство заключили меморандум о неизменных ценах на тепло для населения в течение отопительного сезона.

О газовых рекордах. Газовые фьючерсы продолжают расти в цене и пересекли отметку в 1160,55 доллара за тысячу кубометров.

Об угрозе дефолта в США. Соединенные Штаты вскоре могут пересечь "долговой потолок", в результате чего страна не сможет осуществлять социальные выплаты и платить по долгам.

Об электроэнергии для УЗ. НАЭК "Энергоатом" провел специальный аукцион по продаже электроэнергии, в котором победил поставщик "Укрзализныци" – компания "Энерго сбыт транс".

В "Укрзализныце" подтвердили, что закупили в "Энергоатома" 4,9 млн МВт/ч электроэнергии по цене, вдвое ниже рыночной.

Об облигациях. Минфин погасил третий и последний выпуск облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ) под гарантию США, общая сумма платежа составила более 1 млрд долл - в т.ч. 1 млрд долларов погашение еврооблигаций и 7,355 млн долларов процентных платежей.

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Уволенный директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук о своей роли в национализации ПриватБанка, сегодняшние проблемы банков и "внутреннюю кухню" регулятора.(укр)