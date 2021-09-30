Минфин погасил евробонды на 1 миллиард долларов под гарантии США

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Минфин погасил третий и последний выпуск облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ) под гарантию США, общая сумма платежа составила более 1 млрд долл - в т.ч. 1 млрд долларов погашение еврооблигаций и 7,355 млн долларов процентных платежей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что выпуск ОВГЗ под гарантию США номинальной стоимостью 1 млрд долл был осуществлен в 2016 году с процентной ставкой 1,471% в год.

Это последний из трех выпусков еврооблигаций под гарантию США, осуществленных в 2014-2016 годах по ставке менее 2% годовых, первый из которых был погашен в мае 2019 года, а второй - в мае 2020 года.

"Мы благодарны нашим партнерам за существенную поддержку государственного бюджета и содействию проведению реформ в Украине. Сейчас все еврооблигации, выпущенные Украины под гарантию США в течение 2014-2016 годов, погашены в полном объеме.

Мы надеемся на дальнейшее продолжение бюджетной поддержки со стороны правительства США в будущем не только для успешного преодоления последствий коронавирусной инфекции, но и для поддержки реформ и восстановления устойчивого экономического роста", - заявил правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца.

Напоминаем:

23 августа Украина получила на свой счет в МВФ 1,9 млрд специальных прав заимствования (около 2,7 млрд долл) в рамках распределения 650 млрд долл между странами-членами.

Полученная от Международного валютного фонда безвозвратная финансовая помощь в 2,7 миллиарда долларов позволит увеличить социальные выплаты гражданам, заявлял Шмыгаль.

Минфин конвертировал в доллары и евро 1 млрд спецправ заимствования из 1,9 млрд СПЗ, полученных в рамках распределения МВФ, для осуществления 29 сентября погашения евробондов на 1 млрд долл.

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Экономическая правда