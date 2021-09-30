Энергоатом продал поставщику УЗ большой объем электроэнергии вдвое дешевле рынка

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НАЭК "Энергоатом" провел специальный аукцион по продаже электроэнергии, в котором победил поставщик "Укрзализныци" – компания "Энерго сбыт транс".

Об этом ЭП сообщил собеседник в компании.

По его словам, на аукционе компания приобрела объем в 450МВт по цене 1 105 грн за МВт-ч. Суммарная стоимость реализованной электроэнергии составила 5,45 млрд грн. Аукцион состоялся 30 сентября.

Период поставки - 21 октября 2021 года - 22 декабря 2022 года. Отметим, что указанная стоимость почти вдвое ниже рыночной.

Так, месячный индекс базовой нагрузки (рассчитан накопительным итогом показатель средневзвешенной цены в торговой зоне "ОЭС Украины" - ред.) на октябрь составляет 2 076 грн за МВт-ч.

При этом на 1 октября ценовой индекс базовой нагрузки на рынке "на сутки вперед" (ОЭС Украины – Ред.) составляет 1 911 грн за МВт-ч, средневзвешенная цена купли-продажи электроэнергии – 2 372 грн за МВт-ч (без НДС).

100% "Энерго сбыт транс" через "Сбыт энерджи лтд" принадлежит "Укрзализныце".

До этого УЗ закупала электроэнергию через АО "Филиал Энергосбыт", которое также принадлежит УЗ.

Единственное существенное отличие между этими компаниями, по словам собеседника, состоит в том, что "Филиал Энергосбыт" обязан весь выкупленный объем ресурса поставлять исключительно для нужд УЗ.

В то же время компания "Энерго сбыт транс" таких ограничений не имеет и может перепродавать выкупленный по низким ценам объем электроэнергии на рыночных условиях.

На официальном сайте "Энерго сбыт транс" указано, что ее крупнейшим клиентом является "Укрзализныця", но в то же время компания поставляет электроэнергию более чем 400 предприятиям по всей территории Украины.

ЭП обратилась за комментарием в пресс-службу "Укрзализныци", но на момент публикации ответа не получила.

Собеседник ЭП в правительстве называет решение о продаже электроэнергии на нерыночных условиях политическим и связывает его с критическим финансовым состоянием железной дороги.

"К аукциону есть вопросы у большинства участников рынка. Сам "Энергоатом" не в восторге, поскольку таким образом он дотирует железную дорогу, а другие компании по сути не имели возможности принять участия в торгах", - добавил он.

Напомним:

11 августа Кабинет министров назначил и.о. главы правления "Укрзализныци" Александра Камышина.

Сразу после назначения нового менеджера сменился и руководитель компании "Энерго сбыт транс": вместо Валерия Ноздрина кресло директора занял Руслан Чайковский.

Экономическая правда