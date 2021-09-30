США впервые грозит дефолт: нет средств на соцвыплаты и долги

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Соединенные Штаты вскоре могут пересечь "долговой потолок", в результате чего страна не сможет осуществлять социальные выплаты и платить по долгам.

Об этом сообщают Washington Post, Reuters, CNBC, NY Times.

Руководительница Министерства финансов США (US Treasury) Джанет Йеллен 28 сентября направила письмо лидерам Конгресса. В нем она предостерегает законодателей, что 18 октября США дойдет до "долгового потолка", что может привести к дефолту страны.

Долговой потолок - общая сумма средств, которую США может "одолжить" на выполнение действующих государственных обязательств, например социальных выплат, зарплат военным, обслуживание госдолга и тому подобное. Такие средства не предусматривают новых статей расходов. Они лишь позволяют правительству выполнить обязательства, которые уже существуют.

По ее словам, 18 октября у Штатов закончатся средства на такие выплаты. Едва не единственный выход из ситуации – чтобы Конгресс предварительно снял ограничения привлечения средств.

Министерка объясняет, что даже приближение к этой дате может иметь катастрофические последствия и привести к финансовому кризису. Джером Пауэлл, глава Федерального резерва, также призвал Конгресс принять изменения вовремя, чтобы избежать дефолта.

В среду, 29 сентября, соответствующий билль одобрили в Палате Представителей. Однако его успех в Конгрессе неоднозначен, ведь Республиканцы не поддерживают снятие потолка. По данным WP, таким образом они "протестуют" против попыток демократов самостоятельно принять инфраструктурный пакет в 3,5 трлн долларов.

Другая возможность для США – пойти по пути изменений в бюджет. Он требует простого большинства в Сенате вместо 60 голосов, что позволяет Демократам проголосовать изменения без помощи республиканцев.

США имеет значительный бюджетный дефицит с превышением расходов над доходами. Для его покрытия страна привлекает огромные объемы займов - долг составляет 28,43 трлн долларов, или 108% к ВВП.

Сейчас "потолок" составляет 28,4 трлн долларов.

Ранее агентство Moody's Analytic оценило влияние дефолта на экономику Штатов. Неспособность финансировать соцрасходы и долги будут стоить стране 6 млн рабочих мест и 15 трлн долларов доходов домохозяйств.

Дана Гордийчук, ЭП