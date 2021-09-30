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Газ продолжает ставить рекорды, уже 1160 долларов за тысячу кубов

Четверг, 30 сентября 2021, 11:27
 
unsplash

Газовые фьючерсы продолжают расти в цене и пересекли отметку в 1160,55 доллара за тысячу кубометров.

Об этом известно из данных лондонской бирже ICE Futures на 30 сентября, 11:35 по Киеву.

Так, цена контрактов продолжила расти после того, как впервые в истории пересекла отметку в тысячу долларов за тысячу кубометров.

 
ice futures

Газовые фьючерсы на ноябрь 30 сентября выросли до 94,79 евро за МВт-ч, или около 1160,55 доллара за тысячу кубов.

Декабрьские контракты показывают еще выше котировки - до 94,96 евро за МВт-ч (1162,51 доллара за тысячу кубов).

Напоминаем:

В Европе - настоящее энергетическое ралли.

Цены на газ 28 сентября впервые в истории достигли 1057,18 доллара за тысячу кубометров.

Вследствие дефицита газа на европейском рынке производители электроэнергии прибегли к закупкам угля. Это привело к росту цен до самых высоких уровней с 2008 года в более чем 200 долларов за тонну.

По газу, цены обусловлены низкими запасами в подземных хранилищах после прошлогодних морозов, усиленные истощением Газпрома своих европейских ПХГ. Так, российский монополист истощил самое большое в Европе хранилище Rehden до 5% при среднем уровне в ЕС 71%.

Кроме того, Европа также не может рассчитывать на дополнительную добычу, ведь гигантское газовое месторождение Гронинген в Нидерландах, вероятно, закроется на три года раньше запланированного срока.

Экономическая правда

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газ биржи

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Экономическая правда
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