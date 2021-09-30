В УЗ подтвердили, что закупили в "Энергоатома" электроэнергию вдвое дешевле рынка

уз

В "Укрзализныце" подтвердили, что закупили в "Энергоатома" 4,9 млн МВт/ч электроэнергии по цене, вдвое ниже рыночной.

Об этом говорится в позиции компании, которую ЭП предоставила пресс-служба УЗ.

В УЗ подтверждают, что закупку провели 30 сентября этого года на срок свыше 1 года - у НАЭК "Энергоатом" по прямым договорам.

"Во время первого аукциона Укрзализныця купила более 4,9 млн МВт/ч электроэнергии, которую компания получит до конца 2022 года и будет использована исключительно для нужд компании. Общая стоимость всего закупленного объема - 6 млрд 554 млн грн.

Соответственно, стоимость 1 МВт/ч составляет 1105 грн (без НДС). В течение года стоимость электроэнергии для АО "Укрзализныця" росла и в сентябре средняя стоимость 1 МВт/ч электроэнергии составила - 2104 грн. Экономия на закупке электроэнергии - более 4 млрд грн", - говорится в позиции УЗ.

"Эта закупка стала возможной благодаря постановлению правительства, которая позволила Энергоатому и другим субъектам государственной генерации продавать электроэнергию Укрзализныце на период до 3-х лет по специальной упрощенной процедуре.

А на прошлой неделе Кабмин установил ценовые пределы на электрическую энергию во время аукционов. Благодаря этим решениям Укрзализныця сэкономит минимум 4 млрд грн на электроэнергии. Это те средства, которые можно будет направить на инфраструктурные проекты, обновление железнодорожных путей, станций, вагонов и локомотивов", - пояснил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Напомним:

Ранее ЭП со ссылкой на источник сообщила, что НАЭК "Энергоатом" провел специальный аукцион по продаже электроэнергии, в котором победил поставщик "Укрзализныци" - компания "Энерго сбыт транс".

Электроэнергию закупили по цене 1105 грн за МВт-ч - указаная стоимость почти вдвое ниже рыночной.

Собеседник ЭП в правительстве называет решение о продаже электроэнергии на нерыночных условиях политическим и связывает его с критическим финансовым состоянием железной дороги.

"К аукциону вопрос у большинства участников рынка. Сам "Энергоатом" не в восторге, поскольку таким образом он дотирует железную дорогу, а другие компании по сути не имели возможности принять участие в торгах", - добавил он.

Экономическая правда