Тарифы на тепло до конца зимы не вырастут – меморандум

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Местные власти, "Нафтогаз" и правительство заключили меморандум о неизменных ценах на тепло для населения в течение отопительного сезона.

Подписание состоялось во время заседания Конгресса местных и региональных властей 30 сентября.

Сначала президент Владимир Зеленский анонсировал меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере поставок теплоэнергии и горячей воды в отопительном периоде 2021-2022 годов.

"Сегодня на заседании между правительством государства, НАК "Нафтогаз", Ассоциацией городов и нашим Конгрессом местных и региональных властей мы подпишем меморандум, согласно которому до конца отопительного сезона тарифы на тепло и горячую воду для населения будут расти".

Премьер Денис Шмыгаль добавил, что Украина стала свидетелем энергетической войны и энергетического шантажа России ради введения в эксплуатацию Северного потока-2.

Он напомнил, что в феврале был подписан меморандум с городскими головами, чтобы избежать повышения тарифов в отопительном сезоне 2021/22 годов.

"В основе нового меморандума - договоренность, что местная власть не будет повышать тарифы", – заявил Шмыгаль.

Второй договоренностью стала бесперебойность поставок газа, чтобы население и все учреждения социальной защиты имели тепло зимой.

Также стороны договорились о финансовой поддержке общин со стороны государства для бесперебойной работы теплокоммунэнерго и неизменных тарифов.

"Мы понимаем, что бюджеты части общин не смогут полностью покрывать самостоятельно расходы. Предусмотрена субвенция для общин с неудовлетворительным индексом налоговой способности уже с IV квартала этого года ", – пояснил премьер.

Определено, что в 2022 году с этой целью государство передаст в местные бюджеты налог на доходы физлиц в размере 4% - это не менее 11 млрд гривень.

Также по словам Шмыгаля, стороны договорились о цене поставок газа для бюджетных учреждений и реструктуризации 30 млрд грн долгов государства перед ТКЭ и местными бюджетами.

Зеленский анонсировал похожий меморандум срок до трех лет:

"Мы уже это начали обсуждать: я считаю, что это пока не комплексное решение, мы латаем дыры. Я хотел бы, чтобы мы имели меморандум не на один, а на три последующих года - чтобы не было сюрпризов для граждан".

Напоминаем:

Газовые фьючерсы продолжают расти в цене и пересекли отметку в 1160,55 доллара за тысячу кубометров.

Накануне премьер Денис Шмыгаль заявил, что подготовка к отопительному сезону на финишной прямой, тарифы будут оставаться стабильными, а программа субсидий будет увеличена.

Нацкомиссия по тарифам (НКРЕКП) на заседании 7 апреля утвердил годовой газовый продукт - с 1 мая его введут по умолчанию для всех потребителей до 30 апреля.

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Дана Гордийчук, ЭП