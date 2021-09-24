Новости 24 сентября: Лещенко хотят вернуть в УЗ, коллизия в законе об олигархах

О Лещенко в УЗ. Министр инфраструктуры Александр Кубраков предлагает вернуть Сергея Лещенко в наблюдательный совет Укрзализныци – его кандидатуру представили на рассмотрение номинационному комитету.

Премьер Денис Шмыгаль подтвердил эту информацию.

О коллизии в законе об олигархах. В принятом Верховной Раде законе об олигархах есть юридическая коллизия, одну статью его должны переголосовать.

Исправить юридическую коллизию в законе об олигархах, возникшую в связи с поддержанием взаимоисключающих поправок, можно исправить путём отклонения одной из них или же внесением изменений в документ после того, как он вступит в силу.

О криптовалютах и Китае. Китайский центробанк заявил, что все операции, связанные с криптовалютами, признаны нелегальными - котировки Bitcoin и Ether уже упали.

Об аудите УЗ. Государственная аудиторская служба выявила в "Укрзализныце" финансовых нарушений, внешних и внутренних рисков на общую сумму 61,4 миллиарда гривень.

Об инвестициях Китая в Украину. Объем китайских инвестиций в Украину с 2016 года увеличился в пять раз до 260 млн долларов, такие инвестиции осуществляются государственными предприятиями и могут иметь политические цели.

Об импорте электроэнергии. Национальная комиссия по тарифам 29 сентября рассмотрит продление запрета импорта электроэнергии из России и Беларуси на месяц, до 1 ноября.

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Восемь лучших стартапов Украины едут на крупнейшую в мире выставку электроники CES: кто они и что разрабатывают

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