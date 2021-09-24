Восемь лучших стартапов Украины едут на крупнейшую в мире выставку электроники CES: кто они и что разрабатывают

Біонічний протез руки, біокаміни зі справжнім полум’ям, екосистема моніторингу здоров'я серця, емоційна LED-маска.

Ці та ще чотири українські стартапи вперше відібрали для участі у всесвітньо відомій виставці електроніки в Лас-Вегасі Consumer Electronic Show 2022, яка відбудеться в січні.

Переможців серед сімнадцяти претендентів обирали урядовий Український фонд стартапів (УФС) та американський урядовий фонд Western NIS Enterprise Fund.

Примітно, що більшість з відібраних інноваційних компаній займаються створенням фізичних продуктів, а не програмного забезпечення.

Кожен з восьми переможців отримав від УФС інноваційний ваучер: грант на 4 тис дол, який можна використати на оплату участі в міжнародних заходах за межами України.

Інноваційні ваучери – це новинка УФС. У цьому випадку вони будуть використані стартапами для оплати перельоту в Лас-Вегас та проживання.

Крім того, переможці відбору будуть звільнені від плати за оренду площі в українському павільйоні на виставці.

Які продукти розробляють стартапи-переможці, скільки коштів кожен з них отримав від держави та з якою метою їдуть на CES 2022?

Що розробляють переможці

Esper Bionics

Стартап у 2019 році заснували Ганна Белеванцева (операційний менеджер), Дмитро Газда (підприємець та медик за освітою), Ігор Ільченко (головний інженер) і Борис Лобанов (embedded-інженер, працює з пристроями, що вбудовуються).

Esper Bionics розробляє біонічну протезну руку Esper, яка підключена до власної хмарної платформи. Завдяки цьому пристрій розпізнає різноманітні сценарії використання руки.

Це допомагає заздалегідь вибрати правильний рух і мати більш точне виявлення м’язової активності, ніж будь-який інший подібний продукт, що існує на світовому ринку.

Головна мета поїздки Esper Bionics на Consumer Electronic Show 2022 – перша офлайн-презентація продукту великій аудиторії, розповіла Белеванцева.

"Ми розраховуємо на інтерес до нашої розробки з боку преси та потенційних інвесторів. Хочемо знайти варіанти партнерства з інженерними компаніями та дистриб'юторами", – додала вона.

Участь у виставці учасники стартапу вважатимуть успішною при досягненні трьох цілей: почнуться діалоги з потенційними інвесторами щодо можливості інвестування в компанію, про продукт будуть хороші відгуки в пресі, будуть знайдені варіанти партнерства.

У жовтні 2020 року Esper Bionics став одним з трьох переможців тринадцятого Pitch Day УФС та отримав від держави 50 тис дол. Цей грант уже освоєний.

Рік тому Esper Bionics залучив фінансування від українського венчурного фонду SMRK, який з 2013 року інвестує в IT-стартапи.

Обсяг залучених коштів, які стартап планував направити на доопрацювання продукту, налаштування потужностей для серійного виробництва і розширення команди, не розкривається.

За словами Белеванцевої, Esper Bionics активно залучає кошти через фандрайзинг. У планах – до кінця 2021 року закрити Seed Round (у середньому залучається 150-250 тис дол – ЕП).

Пріоритет розробників біонічної протезної руки – тестування продукту в протезних клініках США та пілоти з першими користувачами, розширення команди в Україні та в США, фандрайзинг.

Neverdark

Продукт стартапу дозволяє втілити мрію кожного поціновувача камінів. Зі справжнім вогнем, без диму та запаху і можливістю облаштування в квартирі.

Біокаміни Neverdark працюють на рідкому рослинному паливі, яке перетворюється на пару. Вони горять справжнім червоним полум’ям, як дров’яні або газові каміни.

Цими камінами можна керувати з мобільного додатка або інтегрувати їх з будь-якою сучасною екосистемою "розумного дому".

Усі процеси в каміні відбуваються автоматично за допомогою контролера. Власнику потрібно лише змінювати паливний картридж.

Очікування від участі в Consumer Electronic Show прості.

"Якщо наш продукт отримає більше схвалень, ніж рекомендацій з доопрацювань, це буде найкращий результат і однозначний сигнал до старту глобальних продажів.

Сподіваємося отримати зворотний зв’язок від споживачів та познайомитися з потенційними партнерами.

Наша участь у виставці збігається із стартом кампанії на Kickstarter, що, сподіваємося, підсилить інтерес "беккерів" (мікроінвестори – ЕП)", – розповів засновник і CEO Neverdark Ярослав Лисак.

У липні 2020 року стартап став переможцем Pitch Day від УФС та отримав грант на 50 тис дол. Ці кошти вже освоєні.

За умови успішного старту продажів для швидкого масштабування виробництва та задоволення попиту на цільових ринках Neverdark у 2022-2023 роках потрібно близько 2,5 млн дол.

"Наразі маємо два пріоритетні завдання: ефективна презентація на CES та успішна кампанія на Kickstarter", – підсумував Лисак.

Cardiomo

Стартап пропонує рішення на основі штучного інтелекту для віддаленого моніторингу та діагностики аритмії.

Перша частина – зручний багаторазовий водонепроникний пластир, який можна перезаряджати та який контролює життєво важливі органи та функції (електрокардіограма, серцевий ритм, дихання, температура, положення тіла, сон, активність).

Серцем Cardiomo є хмарна аналітична платформа. Вона працює у п’ятьох нейронних мережах і забезпечує майже стовідсоткову точність виявлення аритмій та інших явищ без участі медиків.

Завдяки безперервному моніторингу система може аналізувати серцевий ритм у режимі реального часу і давати рекомендації, залучаючи пацієнта в процес діагностики та лікування.

"Їдемо продавати: підписувати контракти. Коли були там уперше, ще не були готові продавати, бо їздили з прототипами. Зараз саме час", – говорить засновник і CEO Cardiomo Роман Бєлкін.

Успішність візиту на виставку можна буде легко виміряти. За словами Бєлкіна, вдалим візит вважатиметься у випадку отримання 20 тис замовлень на 2022-2023 роки.

Стартап не отримував фінансування від українського уряду, але успішний у зборі коштів на розвиток від міжнародних інвесторів.

"У нас відкритий раунд на 2,2 мільйона доларів. Частина вже зібрана", – каже Бєлкін.

У 2019 році Cardiomo отримав 95 тис євро від акселератора Rockstart Health. Ще 300 тис євро стартап мав отримати під час програми акселерації. Уже тоді на його рахунку було 800 тис дол.

Серед пріоритетів стартапу Бєлкін виділяє отримання до кінця 2021 року CE Mark (знак на виробі, який засвідчує, що продукт відповідає основним вимогам директив ЄС).

Іншою ціллю проєкту є старт продажів в Україні (переважно підтримка, бо партію вже придбав дистриб’ютор) та в Євросоюзі (Нідерланди і Німеччина).

"Паралельно замовляємо наступну партію і збільшуємо команду", – додав Бєлкін.

Qudi

Заснований 15-річним Михайлом Чумаченком стартап розробив маску, яка дозволяє проявляти будь-які емоції на обличчі без розкриття особи.

Маска створена для додавання візуального ефекту до образу стримерів, фотографів, тіктокерів, діджеїв, які хочуть урізноманітнити свій перформанс.

Ідея складається з трьох частин: маски із світлодіодним дисплеєм, на якому можна виводити будь-який контент, рукавички-пульта, яка може розпізнавати рухи пальців, та жестів руки.

За допомогою рукавички можна непомітно керувати емоціями на масці. Також є додаток для смартфона, у якому можна створювати свій контент, налаштовувати маску і рукавичку під себе.

"Ми вже активно продаємо маски, але нам потрібно виходити на більшу кількість онлайн-магазинів, щоб зберегти лідерство.

Головна мета на CES – пошук партнерів з продажу: магазинів для діджеїв та фотографів, великих музичних фестивалів, як Tomorrowland", – говорить Чумаченко.

Аби за пів року масштабувати виробництво зі 100 до 500 масок на місяць, оформити патенти на розробки, вийти на Amazon та інші онлайн-магазини, Qudi потребує 150-250 тис дол.

"У вересні ми випускаємо велике оновлення прошивки маски, проводимо фінальну підготовку. Наша мета – до кінця 2021 року виробляти 200 масок на місяць", – зазначив Чумаченко.

Manna

Стартап розробив інтерактивну медіа-платформу для створення авторського 3D-анімаційного контенту, стримінгу та соціальної взаємодії у VR (віртуальна реальність).

"Під час конференції CES у Лас-Вегасі стартап планує анонсувати реліз першої версії додатка спільнотам авторів соціального контенту, аніматорів, геймерів, музикантів та VR-ентузіастів, запустити попередній продаж трекерів руху тіла та заручитися підтримкою продюсерів і дистриб’юторів", – розповів засновник і СЕО Manna Олег Дре.

У червні 2021 року стартап отримав від Українського фонду стартапів 25 тис дол, які ще не освоїв. Плани із залучення інвестицій амбітні.

"Компанія готує інвестиційний раунд близько 1 мільйона доларів, що дозволить збільшити команду, налаштувати інтеграції Unreal Engine з власною системою трекінгу, розробити функціональний додаток та почати продажі", – повідомив засновник Manna.

Comeback Mobility

Стартап розробив розумні сенсори для милиць з метою контролю навантаження після захворювань та ушкоджень ніг.

Насадки-датчики фіксують вагу, з якою пацієнт спирається на милиці, і посилають дані на смартфон, де програма із заздалегідь заданою вагою пацієнта розраховує осьове навантаження на постраждалу ногу.

На виставці CES засновник і СЕО Comeback Mobility Ілля Попов очікує знайти партнерів, зрозуміти своє місце на ринку, порівняти власну розробку з рішеннями інших компаній та провести перемовини з консультантами щодо виходу на ринок США.

Вдалим візит вважатиметься за умови досягнення домовленостей з трьома-сімома дистриб'юторами.

"Через більш швидкі темпи зростання, ніж ми передбачали, нам необхідно розширити патентний захист і збільшити партію пристроїв. Для цього ми залучаємо додатково 200 тисяч доларів.

Цю суму найближчим часом можуть закрити наші внутрішні інвестори, або, можливо, ми візьмемо якогось корисного зовнішнього інвестора.

Посівний раунд хардверного проєкту, який розвивається в США, вимагає трьох-п’яти мільйонів доларів. Перейти до цього раунду плануємо на початку 2022 року", – повідомив Попов.

У січні 2021 року Comeback Mobility отримав від УФС грант передпосівної стадії в розмірі 25 тис дол. Грант уже освоєний.

У червні стартап залучив посівні інвестиції. У раунді взяли участь венчурний фонд Fison, експрезидент "Київстару" Петро Чернишов, компанія "Фармак", представники української діаспори в Чикаго та низка непублічних ангельських інвесторів.

Стартап шукає бізнес-моделі для швидкого масштабування на ринках США, Канади і Великобританії.

Недавно він завершив конструкторську розробку версії 2.0, тож у найближчих планах – виробництво прес-форм для нового продукту.

"Ми спробували кілька каналів продажів в Україні, аналіз їх ефективності завершимо в жовтні. Маємо обрати найбільш ефективні і направити туди кошти. Мова йде про захоплення локального ринку", – розкриває плани Попов.

Effa

Цей стартап виробляє одноразові зубні щітки. Окремі їх елементи легко піддаються переробці, оскільки виготовленні з відновлюваних матеріалів.

Корпус щітки Effa зроблений з паперу, головка – з кукурудзяного крохмалю і нейлону. Користувач може легко відокремити головку від основи і направити їх до різних контейнерів для переробки.

З жодною іншою зубною щіткою цього зробити не можна, оскільки щетинки вводяться в головку і відокремлювати їх ніхто не стане.

У травні 2021 року стартап отримав від УФС грант посівної стадії на 50 тис дол. Грант перебуває в процесі освоєння.

Представники Effa на запит ЕП не відповіли.

Copra

Український виробник акустичних систем та підсилювачів преміального класу. У червні 2021 року отримав від УФС грант посівної стадії на 50 тис дол. Грант перебуває в процесі освоєння.

Представники Copra на запит ЕП не відповіли.