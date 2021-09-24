Премьер подтвердил, что Кубраков согласовал кандидатуру Лещенко в "Укрзализныцю"

фото: facebook Лещенко

Премьер Денис Шмыгаль подтвердил, что министр инфраструктуры Александр Кубраков согласовал кандидатуру Сергея Лещенко на должность члена наблюдательного совета Укрзализныци, его кандидатуру рассмотрит Кабмин.

Об этом Шмыгаль сказал во время Часа вопросов к правительству, отвечая на вопрос нардепа Максима Бужанского.

Бужанский, в частности, спросил премьера о возвращении Лещенко в наблюдательный совет УЗ, а также о том, "кто заставляет правительство согласовывать эти кандидатуры".

"Никто никого ни на что не заставляет. Кандидатуры членов наблюдательных советов - представителей государства согласовываются министрами, в данном случае кандидатуры также были согласованы министром инфраструктуры. Более глубокие ответы, я думаю, даст министр инфраструктуры", - ответил Шмыгаль.

"Членов наблюдательных советов, которые согласовывают и представляют министры и министерства, рассматривает Кабинет министров и принимает общую позицию", - добавил он.

Напомним:

Кабинет министров не продлил контракты с главой наблюдательного совета "Укрзализныци" Шевки Аджунером и членами Сергеем Лещенко, Андреасом Матье и Олегом Журавлевым. Лещенко был членом наблюдательного совета с декабря 2019 года.

В Мининфраструктуры заявили, что уже подали кандидатов на должности государственных членов, их назначение ожидается в ближайшее время.

Позже стало известно, что министр инфраструктуры Александр Кубраков предлагает вернуть Сергея Лещенко в наблюдательный совет Укрзализныци – его кандидатуру представили на рассмотрение номинационному комитету.

Экономическая правда