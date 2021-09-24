Украина может продлить запрет импорта электроэнергии из РФ и Беларуси

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Национальная комиссия по тарифам 29 сентября рассмотрит продление запрета импорта электроэнергии из России и Беларуси в месяц, до 1 ноября.

Об этом известно из повестки дня заседания регулятора.

В обосновании НКРЕКП объясняет, что прохождение отопительного периода 2021/2022 годов является обязательным условием успешной синхронизации ОЭС Украины с европейской ENTSO-E в установленные сроки.

Ранее, 26 мая, Нацкомиссия по энергетике и тарифов на заседании приняла запрет на импорт электроэнергии из Беларуси и Российской Федерации до 1 октября 2021 года.

По данным оператора системы передачи Укрэнерго, такое ограничение не создает угрозы операционной безопасности функционирования энергосистеме Украины.

На 23 сентября письма, в частности от Минэнергетики и Укрэнерго, о необходимости восстановления импорта электроэнергии из России и Беларуси, не поступало.

Учитывая это и с учетом ситуации на рынке электрической энергии работы энергосистемы, Департамент энергорынка предлагает продлить эмбарго до 01.11.2021.

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Напоминаем:

На пути к полной интеграции украинской энергосистемы с европейской ENTSO-E уже пройдено 8 этапов, еще 7 осталось до полного разрыва с системами РФ и Беларуси в 2023 году.

С 15 мая 2021 года вступил в силу закон, согласно которому регулятор получил полномочия ограничивать доступную пропускную способность в части межгосударственных связей между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического Сообщества.

Экономическая правда