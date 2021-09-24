В законе об олигархах обнаружили коллизию: придется переголосовывать статью
В принятом Верховной Раде законе об олигархах есть юридическая коллизия, одну статью его должны переголосовать.
Источник: глава фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram
Прямая речь: "Вот надо было так спешить и гнать по беспределу вчера, чтобы сегодня уже начинать его судорожно исправлять!
100500 раз говорили, что там есть юридические ошибки. Теперь нужно ещё одно голосование в Раде (по ст.131) чтобы исправить юридическую коллизию. Иначе не подпишут.
Учли одновременно три (396,398,406) правки, которые противоречат одна другой".
Детали: По словам Железняка, будут переголосовать статью 5 вышеуказанного закона, о том, как олигарх признаётся олигархом.
При этом оппозиционный нардеп использует конструкцию "переголосовывать закон".
Что предшествовало: Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламентарии поддержали его правку. Таким образом в законе учтены нормы, что олигархом человека признаёт СНБО, как это инициировал президент, а другая – что это делает НАПК.
Украинская правда
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