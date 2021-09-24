Китай в пять раз нарастил инвестиции в Украину за пять лет

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Объем китайских инвестиций в Украину с 2016 года увеличился в пять раз до 260 млн долларов, такие инвестиции осуществляются государственными предприятиями и могут иметь политические цели.

Об этом говорится в исследовании Центра экономической стратегии.

В течение 2016-2021 годов объем инвестиций Китая в Украину с 50 млн долларов взлетел до 260 млн долларов. Несмотря на небольшую долю общего объема ПИИ (прямых иностранных инвестиций), 0,5%, темпы их роста значительно опережают рост ПИИ в целом.

"Рост инвестиций из Китая быть под пристальное вниманием, ведь, так же как и из России, такие инвестиции часто осуществляются государственными предприятиями и имеют не только коммерческие, но и политические цели", - говорят в ЦЭС.

Так, из Китая инвестируют преимущественно государственные компании в украинские госкомпании. Кредиты обычно также предоставляют государственные банки. Китайские компании зачастую работают с украинскими, прежде всего в энергетике и сельском хозяйстве.

"С одной стороны, есть перспективы усиления такого сотрудничества. Но с другой стороны, это будет зависеть от политических договоренностей и от того, куда их "пустят". У нас есть собственные элиты, контролирующие большую часть экономики и они здесь не хотят видеть иностранных конкурентов", - рассказал автор исследования Дмитрий Горюнов.

В МИД работу с Китаем называют не политическим вектором, а "это экономическое и гуманитарное сотрудничество", по словам штатного советника вицепремьерки Ольги Стефанишин Тараса Голуба.

Китай является крупнейшим торговым партнером Украины. Общий товарооборот вырос с 2% украинского ВВП в 2001 году до 11% в 2020 году.