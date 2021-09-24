"Слуги" имеют два варианта решения коллизии в законе об олигархах

фото: Facebook Гетманцева

Исправить юридическую коллизию в законе об олигархах, возникшую в связи с поддержанием взаимоисключающих поправок, можно исправить путём отклонения одной из них или же внесением изменений в документ после того, как он вступит в силу.

Источник: руководитель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики нардеп "Слуги народа" Даниил Гетманцев журналистам, цитирует "Интерфакс-Украина"



Прямая речь: "Действительно речь идёт об ошибке, которую сделал комитет, это наша общая ошибка, но мы это исправим... или через статью 131 регламента или путем внесения изменений в этот закон... Мы сейчас проводим консультации. Если мы не воспользуемся процедурой 131-й статьи, ляжет на стол (на подпись президенту) тот, который есть (текст законопроекта), а потом мы внёсем изменения... Закон через полгода вступает в силу, поэтому никаких проблем с этим нет".

Детали: Согласно статье 131 регламента, в случае выявления в поданном на подпись тексте закона редакционных неточностей или явных несогласованностей между его положениями спикер может внести на рассмотрение парламента предложения по их устранению.

Гетманцев полагает, что Разумков, как автор одной из принятых поправок, может быть не согласен с намерением ее отклонить.

Прямая речь: "Принципиальной позицией комитета, партии власти, президента является то, что этим органом (формирующим реестр олигархов - ИФ) должен быть Совет национальной безопасности и обороны Украины. Таково наше политическое решение, мы его предложили и поддержим. Если Дмитрий Александрович (Разумков – ИФ) найдет голоса под свою поправку, мы будем поддерживать его поправку... Так или иначе, это обстоятельство не является препятствием для того, чтобы закон вступил в силу".



Дополнительно: Кроме того, в ответ на то, что Разумков поблагодарил Раду за поддержание его поправки №398 к законопроекту о деолигархизации, Гетманцев сказал: "Я думаю, что у спикера всегда было классное чувство юмора. Я думаю, что это такой изысканный троллинг".

Украинская правда