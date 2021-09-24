Все разделы
Укр / Рус

Китай признал нелегальными все операции с криптовалютами

Пятница, 24 сентября 2021, 12:57
 
unsplash

Китайский центробанк заявил, что все операции, связанные с криптовалютами, признаны нелегальными - котировки Bitcoin и Ether уже упали.

Об этом сообщает Bloomberg.

Все криптовалюты, в частности Bitcoin, не являются фиатными валютами и не могут быть в обращении на рынке, сообщил Народный банк Китая.

Поэтому транзакции, связанные с криптовалютами, в частности услуги оффшорных бирж для резидентов, является незаконной финансовой деятельностью.

Агентство Китая по экономическому планированию заявило, что остановка добычи криптовалюта и борьба с ним важны для достижения цели по выбросам углерода.

Котировки Bitcoin уже сократились на 3,69% 24 сентября и составляют 42 581 доллар, продолжается падение.

 

Котировки второй крупнейшей криптовалюты Ethereum упали на 8,39% до 2 863 долларов.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

криптовалюта Китай

powered by lun.ua
Материалы по теме
Легализация криптовалюты: как Украине не упустить свой шанс 23 сентября 2021, 17:55
Могут ли криптовалюты заменить деньги центральных банков? 13 сентября 2021, 08:08
Единственным законным средством платежа в Украине остается гривня – Шевченко 8 сентября 2021, 17:45
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!