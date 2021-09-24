Китай признал нелегальными все операции с криптовалютами
Китайский центробанк заявил, что все операции, связанные с криптовалютами, признаны нелегальными - котировки Bitcoin и Ether уже упали.
Об этом сообщает Bloomberg.
Все криптовалюты, в частности Bitcoin, не являются фиатными валютами и не могут быть в обращении на рынке, сообщил Народный банк Китая.
Поэтому транзакции, связанные с криптовалютами, в частности услуги оффшорных бирж для резидентов, является незаконной финансовой деятельностью.
Агентство Китая по экономическому планированию заявило, что остановка добычи криптовалюта и борьба с ним важны для достижения цели по выбросам углерода.
Котировки Bitcoin уже сократились на 3,69% 24 сентября и составляют 42 581 доллар, продолжается падение.
Котировки второй крупнейшей криптовалюты Ethereum упали на 8,39% до 2 863 долларов.
Экономическая правда
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