Новости 16 сентября: бюджет-2022, миссия МВФ, "Укрзализныця"
О бюджете-2022. В первой редакции бюджета на 2022 год предусмотрено существенное сокращение расходов на органы государственной власти, вместе с тем расходы на правоохранительные органы должны возрасти.
О миссии МВФ. В МВФ подтвердили, что виртуальная миссия Фонда в Украине по вопросам первого пересмотра программы stand-by начнет работу позже в этом месяце, но не уточнили конкретные даты.
Об "Укрзализныце". Министерство финансов на основании предоставленной Укрзализныцей информации прогнозирует, что государственная компания будет приносить государству ущерб в этом году и в последующие 3 года.
О ГАСИ. Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСМ) за 2 недели до ликвидации (1-15 сентября) выдала 431 разрешение на выполнение строительных работ.
О бюджете Киева. Бюджет Киева на 2022 год, по предварительным расчетам, составит около 65 млрд грн.
О "минималке". В 2022 году планируется повысить минимальную зарплату аж с октября - до 6700 грн в месяц, в декабре этого года минимальная зарплата должна вырасти до 6500 грн, такой она останется и с 1 января следующего года.
Об электроэнергии. Тариф на услуги поставщика электроэнергии "последней надежды, которым сейчас является "Укргидроэнерго", в 4 квартале этого года вырастет почти вдвое - до 1238 грн за МВт-час.
Эксклюзив ЭП:
Кабмин утвердил бюджет на 2022-й год: кто получит больше, а кому придется затянуть пояса
В Украине начался новый сезон сериала под названием "принятие бюджета". Начало выдалось оптимистичным, но не для всех "героев". Каким видят смету страны на следующий год в Кабмине?(укр)
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua