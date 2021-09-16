Новости 16 сентября: бюджет-2022, миссия МВФ, "Укрзализныця"

О бюджете-2022. В первой редакции бюджета на 2022 год предусмотрено существенное сокращение расходов на органы государственной власти, вместе с тем расходы на правоохранительные органы должны возрасти.

О миссии МВФ. В МВФ подтвердили, что виртуальная миссия Фонда в Украине по вопросам первого пересмотра программы stand-by начнет работу позже в этом месяце, но не уточнили конкретные даты.

Об "Укрзализныце". Министерство финансов на основании предоставленной Укрзализныцей информации прогнозирует, что государственная компания будет приносить государству ущерб в этом году и в последующие 3 года.

О ГАСИ. Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСМ) за 2 недели до ликвидации (1-15 сентября) выдала 431 разрешение на выполнение строительных работ.

О бюджете Киева. Бюджет Киева на 2022 год, по предварительным расчетам, составит около 65 млрд грн.

О "минималке". В 2022 году планируется повысить минимальную зарплату аж с октября - до 6700 грн в месяц, в декабре этого года минимальная зарплата должна вырасти до 6500 грн, такой она останется и с 1 января следующего года.

Об электроэнергии. Тариф на услуги поставщика электроэнергии "последней надежды, которым сейчас является "Укргидроэнерго", в 4 квартале этого года вырастет почти вдвое - до 1238 грн за МВт-час.

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Кабмин утвердил бюджет на 2022-й год: кто получит больше, а кому придется затянуть пояса

В Украине начался новый сезон сериала под названием "принятие бюджета". Начало выдалось оптимистичным, но не для всех "героев". Каким видят смету страны на следующий год в Кабмине?(укр)