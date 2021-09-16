С 1 октября тариф на услуги поставщика электроэнергии "последней надежды" вырастет вдвое

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Тариф на услуги поставщика электроэнергии "последней надежды, которым сейчас является "Укргидроэнерго", в 4 квартале этого года вырастет почти вдвое - до 1238 грн за МВт-час.

Такое решение Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), приняла на заседании 16 сентября.

В 4 квартале (с 1 октября) тариф на услуги поставщика "последней надежды" составит 1238,17 грн МВт-ч (без НДС). В 3 квартале этот тариф составляет 613,16 грн МВт-час.

"Каждый квартал мы это делаем. К сожалению, цифра достаточно большая, и мы можем обсудить вопрос о внесении изменений в методику расчета тарифа. Но сейчас она выходит такой, как она есть", - заявил член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко.

В соответствии с методикой расчета тарифа на услуги поставщика "последней надежды", регулятор обнародует тариф на услуги на официальном сайте не позднее, чем за 5 дней до начала расчетного периода, на который установлен этот тариф.

Распоряжением Кабмина от 12 декабря 2018 года № 1023-р (с изменениями от 2 декабря 2020 №1520-р) ГП "Укринтерэнерго" определено поставщиком "последней надежды" на период с 1 января 2019 до 31 декабря 2021 года.

Территория осуществления деятельности "Укринтерэнерго" как поставщика "последней надежды" - территория Украины, кроме территории, на которой органы государственной власти временно не осуществляют или осуществляют не в полном объеме свои полномочия.

Поставщик обеспечивает гарантированное и непрерывное снабжение электрической энергии потребителю в течение всего срока поставки в следующих случаях:

банкротства, ликвидации предыдущего электропоставщика;

окончания срока действия лицензии, приостановлении или аннулировании лицензии по поставке электрической энергии потребителям предварительного электропоставщика;

невыполнения или ненадлежащего исполнения предыдущим электропоставщиков требований правил рынка, правил рынка "на сутки вперед" и внутресуточного рынка, что сделало невозможным поставки электрической энергии потребителям;

неизбрания потребителем нового электропоставщика, в частности после расторжения договора с предыдущим электропоставщиком;

прекращения электропоставщика, который не в состоянии поставлять электрическую энергию, о чем он сообщил поставщика "последней надежды", потребителей, регулятора, оператора системы передачи и оператора системы распределения, в соответствии с частью седьмой статьи 64 закона.

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Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности, которым поручил Кабмину создать план постепенного перехода к экономически обоснованной цене на электроэнергию с учетом социальной защиты потребителей.

Глава Нацкомиссии по энергетике Валерий Тарасюк в интервью ЭП рассказал, что нет другого выхода, кроме как выравнивать постепенно тариф на электроэнергию для потребителей и промышленности. Тогда ожидалось, что соответствующее решение должно быть вскоре принято.

Однако впоследствии Кабмин принял новую модель ПСО, согласно которой тариф на электроэнергию для населения снизили до 1,44 грн / кВт-час с 1 октября до 30 апреля 2022 года. Он будет действовать при условии потребления объемом до 250 кВт в месяц, для потребления сверх этого объем тариф остается 1,68 грн / кВт-час.

Экономическая правда