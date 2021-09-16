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Бюджет Киева на 2022 год составит около 65 миллиардов — Кличко

Четверг, 16 сентября 2021, 15:10
 
фото: КГГА

Бюджет Киева на 2022 год, по предварительным расчетам, составит около 65 млрд грн.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" сказал мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

"Что касается бюджета города, он будет немного больше, чем в этом году. Учитывая недополучения, которые повлекла пандемия, смета 2022 года составит примерно 65 млрд грн", - рассказал Кличко.

По его словам, традиционно почти третью часть бюджета направят на сферу образования.

"Значительная часть средств также собираются выделить на медицину, транспорт и строительство и ремонт дорог", - добавили в КГГА.

Кличко подчеркнул, что только в этом году из-за кризиса, вызванного пандемией, город недополучили почти 5 млрд грн.

Напомним:

В декабря 2020 года депутаты Киевсовета приняли бюджет столицы на 2021 годдоходы запланировали в сумме почти 60,5 млрд грн, расходы - около 57,8 млрд грн.

Экономическая правда

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бюджет Киев Кличко

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