За 2 недели до ликвидации ГАСИ выдала более 400 разрешений на строительство

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Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСМ) за 2 недели до ликвидации (1-15 сентября) выдала 431 разрешение на выполнение строительных работ.

Об этом свидетельствуют данные Реестра строительной деятельности.

По словам эксперта по градостроительству Георгия Могильного, ГАСИ в течение первых 14 дней сентября выдавало разрешения даже в выходные и по ночам.

Среди проектов, которые ГАСИ одобрило в последние дни перед ликвидацией, Могильный отметил, в частности, разрешение Позняки-Жил-Буду на строительство 34 этажного дома на бульваре Леси Украинки, 7-9.

При этом, строительство жилья в этом районе противоречило Генплану.

Также ГАСИ, в частности, выдала разрешение на строительство жилого комплекса на более 1600 квартир на территории Национального авиационного университета в Киеве.

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Напомним:

Кабмин 15 сентября принял решение о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ), вместо ГАСИ начнет работу новый орган - Государственная инспекция архитектуры и градостроительства (ГИАГ).

Экономическая правда