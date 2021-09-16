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За 2 недели до ликвидации ГАСИ выдала более 400 разрешений на строительство

Четверг, 16 сентября 2021, 16:35
 
фото: гаси

Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСМ) за 2 недели до ликвидации (1-15 сентября) выдала 431 разрешение на выполнение строительных работ.

Об этом свидетельствуют данные Реестра строительной деятельности.

По словам эксперта по градостроительству Георгия Могильного, ГАСИ в течение первых 14 дней сентября выдавало разрешения даже в выходные и по ночам.

Среди проектов, которые ГАСИ одобрило в последние дни перед ликвидацией, Могильный отметил, в частности, разрешение Позняки-Жил-Буду на строительство 34 этажного дома на бульваре Леси Украинки, 7-9.

При этом, строительство жилья в этом районе противоречило Генплану.

Также ГАСИ, в частности, выдала разрешение на строительство жилого комплекса на более 1600 квартир на территории Национального авиационного университета в Киеве.

Читайте подробнее о схемах в ГАСИ: Автор нового офиса Зеленского Иван Юнаков: Почему цена квадратного метра должна падать из-за какого-то черта?

Напомним:

Кабмин 15 сентября принял решение о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ), вместо ГАСИ начнет работу новый орган - Государственная инспекция архитектуры и градостроительства (ГИАГ).

Экономическая правда

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