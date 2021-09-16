Без конкретных дат: в МВФ подтвердили виртуальный визит миссии в Украину в сентябре

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В МВФ подтвердили, что виртуальная миссия Фонда в Украине по вопросам первого пересмотра программы stand-by начнет работу позже в этом месяце, но не уточнили конкретные даты.

Об этом на брифинге в Вашингтоне заявил представитель МВФ Джерри Райс, передает "Интерфакс-Украина".

"Не могу дать никаких деталей о таймлайне выделения денег или о расширении (программы) ... Дискуссии продолжаются", - ответил он на просьбу прокомментировать заявления представителей украинского правительства.

Напомним:

Ранее премьер Денис Шмыгаль заявил, что миссия МВФ прибудет в Украину 18 сентября, скорее всего, это будет онлайн-миссия. В МВФ решили воздержаться от комментариев.

Ранее заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован заявил, что Миссия Международного валютного фонда может прибыть в Украину через 10-12 дней.

Глава Национального банка Кирилл Шевченко рассказал, что по плану второй транш от Международного валютного фонда должен составлять около 700 млн долларов, но допускает и объем выше.

Советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что возможность получения новых средств от МВФ Украина нарушит во время визита миссии фонда в Киев, который ожидается в этом месяце.

Экономическая правда