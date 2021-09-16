Укрзализныця будет оставаться убыточной в 2022-2024 годах – прогноз Минфина

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Министерство финансов на основании предоставленной Укрзализныцей информации прогнозирует, что государственная компания будет приносить государству ущерб в этом году и в последующие 3 года.

Такую информацию приведены в анализе фискальных рисков бюджета, который подготовил Минфин.

Анализ рисков, связанных с Укрзализныцей, Минфин проводил по базовому и пессимистическому сценариям (базовый взяты для расчета бюджета на следующий год).

Согласно базовому сценарию, ущерб УЗ в 2021 году должен составить 725 млн грн, в 2022 году - 967 млн грн, в 2023 году - 2,62 млрд грн, а в 2024 году - 724 млн грн.

Пессимистический сценарий развития событий предполагает еще большие убытки государственной железнодорожной монополии: 852 млн грн в 2021 году, 1,45 млрд грн в 2022 году, 2,84 млрд грн в 2023 году и 2,95 млрд грн в 2024 году.

"Таким образом, в условиях базового и пессимистичного сценариев в 2021 - 2024 годах ожидается убыточная деятельность АО "Укрзализныця", что негативно отразится на финансовом состоянии Общества и объемах уплаты в государственный бюджет соответствующих налогов и платежей", – констатируют в Минфине.

Согласно анализу ведомства, Укрзализныця остается довольно сильно зависимой от заемного капитала. Причем, как в базовом, так и в пессимистическом сценариях эта зависимость в последующие годы будет только расти.

По ликвидности Укрзализныци, то в правительстве видят ухудшение ситуации с ней в 2024 году, что может привести к необходимости привлечения УЗ дополнительного финансирования для выполнения текущих обязательств.

Напомним, что 15 сентября правительство согласовало и направило на рассмотрение парламента проект бюджета на 2022 год.

Больше о проекте читайте в материале: Правительство утвердило бюджет-2022: кто получит больше, а кому придется затянуть пояса

Экономическая правда