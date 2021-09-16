Бюджет-2022: сколько планируют выделить на Офис Зеленского, СНБО и Кабмин

Unsplash

В первой редакции бюджета на 2022 год предусмотрено существенное сокращение расходов на органы государственной власти, вместе с тем расходы на правоохранительные органы должны возрасти.

Об этом говорится в статье Экономической правды.

В частности, на работу Офиса президента Минфин предлагает выделить в следующем году 1,08 млрд грн, или на 14,86% меньше, чем в этом году. Расходы на парламент предлагается сократить на 7,63% - до 2,6 млрд грн.

При этом, на обеспечение работы правительства расходы могут вырасти на 6,9% - до 2,7 млрд грн.

"Больше финансирования в следующем году потенциально получат силовые и антикоррупционные органы. И наиболее ощутимо оно возрастет для Совета нацбезопасности и обороны - на 21,12%.

В этом году именно СНБО стало едва ли не главным органом власти, который решал судьбу олигархов и их бизнеса. На пятничное заседание Совбеза украинцы ожидали как на очередную серию любимого сериала. По меньшей мере, так было в первой половине года.

Так или иначе, но совещательный орган, которым является СНБО, в следующем году получит из бюджета почти 304 млн грн", - говорится в материале.

Также существенно предлагают увеличить расходы на работу Офиса генпрокурора - на 17,5% до 13,56 млрд грн. На СБУ расходы могут возрасти на 7% - до 16,05 млрд грн.

На Национальное антикоррупционное бюро предлагается направить дополнительные 100 млн грн к уже заложенных в этом году 1,080 млрд грн.

Вместе с тем расходы на МВД правительство решило не увеличивать и даже немножко уменьшить. Они в 2022 году останутся почти на том же уровне, что и в этом году - 98,23 млрд грн, против 98,3 млрд грн в 2021 году.

Подробнее читайте по ссылке: Правительство утвердило бюджет-2022: кто получит больше, а кому придется затянуть пояса

Экономическая правда