Правительство в следующем году планирует повысить "минималку" в октябре на 200 гривен

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В 2022 году планируется повысить минимальную зарплату аж с октября - до 6700 грн в месяц, в декабре этого года минимальная зарплата должна вырасти до 6500 грн, такой она останется и с 1 января следующего года.

Это предусмотрено в проектах госбюджета-2022, говорится в статье Экономической правды.

"Несмотря на сплошной оптимизм, в Министерстве финансов не стали закладывать существенного роста социальных стандартов. В декабре этого года минимальная зарплата должна вырасти до 6500 грн. Такой она останется и с 1 января следующего года. Повысить минималку планируют аж с октября 2022 ujlf - до 6700 грн в месяц", - говорится в материале.

В то же время прожиточный минимум (для трудоспособных лиц), который в декабре этого года повысится до 2481 грн, в следующем году будет расти в июле (до 2600 грн) и декабре (до 2684 грн).

Отмечается, что от роста минимальной зарплаты и ростf социальных стандартов правительство ожидает большего роста поступлений в бюджет от налогов на доходы.

Общие доходы бюджета в следующем году должны вырасти на 14,4% - до 1,267 трлн грн. Кроме роста поступлений от налога на доходы физических лиц на 24,1% (до 171 млрд грн), на рост доходов повлияет оживление международной торговли и резкий скачок импорта.

Так, поступления НДС с импортных товаров в правительстве ожидается на уровне почти 400 млрд грн - на 13,2% больше, чем планируется собрать в этом году.

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Экономическая правда