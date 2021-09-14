Шмыгаль: Фонд госимущества обещает выполнить план по поступлениям от приватизации

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Премьер Денис Шмыгаль заявил, что от приватизации в этом году планируют получить поступления в бюджет 12 млрд грн - Фонд госимущества обещает этот план выполнить.

Об этом он сказал на пресс-конференции, отвечая на ​​вопрос, сколько объектов уже продали до середины сентября в рамках приватизации и сколько средств привлекли.

"У нас в этом году началась Большая приватизация. Готовится к продаже ряд объектов. Мы ожидали продажу 12 объектов этого года", - заявил Шмыгаль.

По его словам, "по объективным причинам" 6 ТЭЦ переданы от Фонда госимущества в управление "Нафтогазу" для того, "чтобы подготовиться и спокойно пройти отопительный сезон".

"Когда работа и вопросы задолженностей на этих предприятиях будут налажены, соответственно, приватизация будет продолжена, но это уже будет не в этом году", - добавил глава правительства.

6 ТЭЦ выходят из процесса Большой приватизации, в то же время заходят другие объекты, продолжил премьер.

"По ОГХК. Был подготовлен конкурс на 31 августа - к сожалению, не все участники (там было 19 заявок - и украинских, и иностранных) успели подготовиться, в связи с этим Фондом госимущества и Минэкономики было принято решение перенести проведение конкурса на 2 месяца.

Это будет один из крупнейших объектов Великой приватизации в этом году, начальная цена 3,7 млрд грн", - сказал также Шмыгаль.

"В этом году у нас запланировано поступление от приватизации, Большой, в частности, в бюджет - 12 млрд грн. Фонд госимущества обещает этот план выполнить. Пока мы ожидаем этого выполнения", - резюмировал он.

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3,7 миллиарда гривен за ОГХК: как проходила подготовка к приватизации

Великие комбинаторы: для уменьшения тарифов на электроэнергию Офис Зеленского уступил планами приватизации

Напоминаем:

Своим указом президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности, которым поручил Кабинету Министров и Фонда госимущества исключить из перечня объектов приватизации государственных облэнерго и передать их в управление Минэнерго.

Кабинет Министров на заседании 4 августа приняло распоряжение, которым передало пять государственных теплоэлектроцентралей из сферы управлению Фонда госимущества к НАК "Нафтогаз Украины".

Аукционная комиссия Фонда государственного имущества на заседании 30 августа определила 29 октября как новую дату приватизационного аукциона АО "Объединенная горно-химическая компания".

Фонд госимущества отменил приватизационный аукцион АО "Объединенная горно-химическая компания", поскольку после проверки полученных заявок к торгам может быть допущено только одного участника.

В Фонд поступило 3 заявки для участия в аукционе по приватизации АО "ОГХК", но двое из потенциальных участников подали неполный пакет документов.

В ведомстве ожидают заявок от других крупных игроков рынка, которые изучали данные о "ОГХК", но которым не хватило отведенных законодательством на подготовку 2 месяцев для завершения аудита и принятия решения.

Фонд госимущества надеется на рост стоимости ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" со стартовых 3,7 млрд грн. Тогда же Фонд заявлял, что на ОГХК претендуют 13 потенциальных покупателей из разных стран.

Экономическая правда