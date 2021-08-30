Большая приватизация: государственные облэнерго вместо продажи перейдут к Минэнерго

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Своим указом президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности, которым поручил Кабинету Министров и Фонда госимущества исключить из перечня объектов приватизации государственных облэнерго и передать их в управление Минэнерго.

Об этом говорится в указе от 28 августа о решении СНБО "О мерах по нейтрализации угроз в энергетической сфере".

Так, до 31 августа в этом году правительство и ФГИ должны исключить из перечня объектов большой и малой приватизации пакеты акций операторов систем распределения электроэнергии (облэнерго).

К объектам большой приватизации входят следующие объекты: Харьковоблэнерго, Запорожьеоблэнерго, Хмельницкоблэнерго, Николаевоблэнерго и Тернопольоблэнерго. Их планировали выставить на аукцион в этом году.

К малой также отнесено Черкассыоблэнерго.

На 30 августа они до сих пор определены на сайте Фонда госимущества как объекты, которые готовятся к приватизации.

Напоминаем:

Календарь приватизации Фонда госимущества на 2021 год отмечает более 500 объектов, из которых 53 - перспективные объекты большой и средней приватизации.

Экономическая правда