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Вице-президент Всемирного банка едет в Украину

Пятница, 10 сентября 2021, 14:55
 
фото: всемирный банк

Вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде 12-15 сентября 2021 года осуществит свой первый официальный визит в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба представительства Всемирного банка в Украине.

Отмечается, что во время визита Анна Бьерде встретится с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и другими представителями правительства.

"Она также проведет встречи с представителями иностранных посольств, партнерами из международных организаций по развитию, представителями украинских научных кругов.

В ходе поездки госпожа Бьерде посетит частное фермерское хозяйство, чтобы ознакомиться с внедрением земельной реформы, которую поддерживает Всемирный банк", - добавили во ВБ.

Анна Бьерде, гражданка Швеции, является вице-президентом Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии с 1 мая 2020 года. На этой должности она руководит стратегической, аналитической, операционной работой банка и обменом знаний в регионе.

Напомним:

Во время встречи с министром финансов Марченко представители Всемирного банка отметили, что готовы выделить Украине 230 млн долларов в декабре 2021 года в рамках глобальной инициативы COVAX.

Экономическая правда

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Украина Всемирный банк

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