Новости 5 июля: цены на электроэнергию и топливо, продажа сельхозземли
О ценах на электроэнергию. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, провела экстренное внеочередное заседание, на котором приняла решения, которые должны стабилизировать ситуацию на рынке электроэнергии.
Минэнерго предложило способы системного решения проблем на рынке электроэнергии: в частности, предлагает утвердить обязательность биржевой торговли для всех участников, а также - принять методику расчета предельной цены на рынке "на сутки вперед".
О ценах на топливо. Средняя стоимость 1 литра бензина составляет 26,64 грн/л, 1 л дизтоплива - 22,55 грн/л.
О продаже сельхозземли. 71,7% опрошенных украинцев поддерживают проведение референдума о запрете продажи сельхозземли, при этом, 84,1% опрошенных - не поддерживают продажу земли иностранцам.
О блокировании активов контрабандистов. После санкций Совета нацбезопасности активы всех 174 компаний, связанных с контрабандой, были заблокированы.
О Glusco. 5 июля в СМИ появилась информация о запуске работы автозаправочных станций сети Glusco, что уже более трех месяцев назад прекратил реализацию нефтепродуктов - в компании объяснили это технологический запуском для проверки оборудования.
О Витренко. Окружной админсуд Киева остановил действие предписания НАПК от 1 июля в адрес наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" о прекращении контракта с главой правления компании Юрием Витренко.
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