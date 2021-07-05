В Glusco объяснили, почему запускали работу АЗС и куда исчезла символика

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5 июля в СМИ появилась информация о запуске работы автозаправочных станций сети Glusco, что уже более трех месяцев назад прекратил реализацию нефтепродуктов - в компании объяснили это технологический запуском для проверки оборудования.

Об этом в комментарии ЭП сообщил главный управляющий директор "Глуско Ритейл" Виталий Вандич.

По его словам, 5 июля состоялся технологический запуск на автозаправочных станциях, при котором реализация горючего не происходила. Это нужно для предотвращения простоя и пересыхания системы, а также для проверки исправности работы электрических табло.

Вандич также прокомментировал заклеенную символику сети. Он отметил, что сейчас переговоры по изменению владельца сети АЗС почти завершились, а потому есть вероятность, что символика и название сети будут изменены в дальнейшем.

Кроме того, по состоянию на 15:10 не работает веб-сайт сети.

Как ранее сообщало издание enkorr, сеть Glusco 5 июля возобновила реализацию полного после перерыва в 115 дней. Источник связывал это с урегулированием судебных процессов.

В 11:00 появилась информация, что сеть снова остановила продажу нефтепродуктов, продолжила продажу только сжиженного газа и сопутствующих товаров в магазинах.

Напоминаем:

С апреля компания Proton Energy Group S.A., в которую входит связанная с Виктором Медведчуком сеть Glusco, остановила поставки продукции на украинский рынок - один из крупнейших партнеров компании, Wexler, уже заявил об остановке поставок российского дизтоплива.

Азербайджанская компания Socar и владелец украинской сети АЗС Glusco Нисан Моисеев находятся в завершающей стадии переговоров о продаже актива.

Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR подписала соглашение о праве экспорта нафпродуктов "Роснефти" в Украину, Польшу, страны Балтии и другие страны Восточной Европы.

Компания Socar New Enegry осуществила первую поставку дизтоплива производства "Роснефти" в Украину.

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Экономичнская правда





