Цены на электроэнергию рекордно упали: регулятор собирал экстренное заседание. Что происходит?

Что произошло со стоимостью электроэнергии и почему в ценовых антирекордах на рынке обвиняют компанию Рината Ахметова.(укр)

Перед вихідними на ринку електроенергії відбувся рекордний обвал цін на електроенергію, який призвів до збитків для учасників ринку. Постраждали як трейдери, так і генерація.

Представники енергетичного регулятора звинуватили трейдера Ріната Ахметова в маніпуляціях та тиску на владу з метою добитися необхідних для донецького бізнесмена рішень.

У Ахметова звинувачення відкинули та заявили, що в усьому винен регулятор, який сам створює умови для маніпуляцій на ринку, дозволяючи працювати на ньому трейдерам-спекулянтам.

З чим був пов’язаний ціновий антирекорд та чому це погано для учасників ринку?

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Наприкінці минулого тижня на ринку електроенергії відбувся різкий обвал цін, який мав аномальний та неринковий характер.

Довідка. Йдеться виключно про електроенергію для бізнесу. Жодного відношення до цін для населення ця ситуація не має, оскільки тариф для побутових споживачів в Україні залишається фіксованим - на рівні 1,68 грн за кВт-год.

Так, вартість електроенергії на ринку на добу наперед (РДН, один з чотирьох сегментів ринку. – ЕП) впала з 1,45 грн за кВт-год 1 липня до 1,03 грн за кВт-год 2 липня.

В суботу та неділю ситуацію ще більше погіршилася: ціни на електроенергію на РДН падали вже до 30 копійок за кВт-год, що викликало паніку на ринку.

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Це відбулося через різке зниження попиту на ринку на добу наперед, який є ціновим індикатором усього ринку. На РДН, учасниками якого є трейдери та представники генерації, торгується від 20% до 25% всієї електроенергії.

Ряд гравців, серед яких "Д.Трейдинг" Ріната Ахметова та "Юнайтед Енерджі" Ігоря Коломойського різко знизили купівлю електроенергії на РДН і перейшли на ринок двосторонніх договорів, що і спричинило аномальне падіння вартості ресурсу.

Довідка. На ринку двосторонніх договорів угоди між учасниками укладаються на день, на тиждень, на місяць, на квартал або навіть на рік. Цей ринок ніким не контролюється. Інформації про ціни на ньому немає навіть у регулятора.

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Показники, до яких впала ціна, є рекордно низькими і вони не покривають навіть собівартості вироблення електроенергії. Це, в свою чергу, призведе до втрат генеруючих компаній та трейдерів.

В першу чергу постраждають виробники електроенергії – державні "Енергоатом" та "Центренерго". В "мінус" спрацюють і "ДП Гарантований покупець", який займається продажем "зеленої" електроенергії та "Укренерго", на якого покладено функцію компенсатора різниці між ринком і "зеленим" тарифом.

Цікаво, що збитки понесе і ДТЕК Ахметова, оскільки його договори поставки також прив’язані до РДН.

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Співрозмовники ЕП з НКРЕКП кажуть, що таким чином в компанії донецького бізнесмена намагаються вирішити дві проблеми.

По-перше, ДТЕК хоче добитися рішення, яким на РДН заборонять торгувати трейдерам, залишивши при цьому лише представників генерації (виробників електроенергії. - ЕП).

Друга мета, за словами співрозмовників, полягає в бажанні ДТЕК – змінити склад енергетичного регулятора, включно з його керівником Валерієм Тарасюком.

"Нетипова поведінка учасників ринку викликає серйозні питання і підтверджує проблему надлишкової ринкової влади окремих гравців, які можуть знижувати ціну РДН (шляхом зменшення попиту. – ЕП) або підвищувати ціну РДН (шляхом зменшення пропозиції і збільшення попиту. – ЕП), використовуючи такі дії, в тому числі, для тиску на органи влади з метою реалізації своїх неправомірних вимог", – заявили в НКРЕКП.

"Така надмірна влада окремих гравців на ринку електроенергії несе загрозу його ефективному, конкурентному і стабільному функціонуванню", – додали в регуляторі.

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У відповідь на заяву регулятора трейдер ДТЕК – компанія "Д.Трейдінг" – звинуватила НКРЕКП в створенні умов для спекуляцій на ринку. В компанії заявляють про роботу на ринку трейдерів-спекулянтів, які начебто здійснюють маніпуляції на ринку та дестабілізують енергосистему.

"D.Trading закликає НКРЕКП навести порядок на ринку електроенергії відповідно до європейських стандартів роботи, терміново усунути маніпуляції і спекуляції, які спотворюють реформу енергетики України", – заявили в компанії.

"У зв'язку з новою хвилею спекуляцій на РДН і падінням ціни через трейдерів спекулянтів, D.Trading наполягає на необхідності прийняття регулятором рішучих дій для боротьби з маніпуляціями на ринку і забезпечення стабільності енергосистеми", – наголосили в "Д.Трейдінг".

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В неділю в екстреному порядку було скликано засідання НКРЕКП, на якому було ухвалено ряд рішень, покликаних відновити попит на РДН та стабілізувати ситуацію на ринку.

По-перше, регулятор запровадив 50% обмеження на торгівлю електроенергією між афілійованими компаніями. В першу чергу це стосується ДТЕК.

По-друге, НКРЕКП зобов'язала операторів систем розподілу (обленерго) і "Укренерго" компенсувати 95% своїх втрат в мережі на "ринку на добу вперед", в той час як до цього вони купували лише 50%.

По-третє, до 8 липня регулятор запровадив поняття мінімальної ціни (price cape) на РДН в розмірі 733,9 грн/мВт-год.

Після рішень НКРЕКП ціни на електроенергію на ринку на добу наперед почали відновлення: так, середньозважена ціна на РДН підвищилася до 916 грн за мВт-год у порівнянні з попереднім днем.

За словами співрозмовників ЕП, ухвалені рішення повинні найближчим часом стабілізувати ситуацію на ринку.

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Після рішень НКРЕКП ціни на електроенергію на ринку на добу наперед почали відновлення: так, середньозважена ціна на РДН підвищилася до 916 грн за мВт-год у порівнянні з попереднім днем.

За словами співрозмовників ЕП, ухвалені рішення повинні найближчим часом стабілізувати ситуацію на ринку.

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НРКЕКП за підсумками засідання вже оголосила про проведення розслідування причин падіння ціни електроенергії на РДН і звернулася до Антимонопольного комітету у зв'язку зі зловживанням монопольним становищем "Д.Трейдінг" Ріната Ахметова.

"Яка мотивація таких дій - будуть досліджувати компетентні органи", - заявив голова парламентського комітету з ПЕК Андрій Герус.

Але така ситуація, за його словами, ще раз підкреслює проблему надмірної ринкової влади окремих гравців українського енергоринку, і можливих наслідків такої ринкової влади.