Цены на электроэнергию: в Минэнерго отреагировали на кризисную ситуацию

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Минэнерго предложило способы системного решения проблем на рынке электроэнергии: в частности, предлагает утвердить обязательность биржевой торговли для всех участников, а также - принять методику расчета предельной цены на рынке "на сутки вперед".

Об этом псообщает пресс-служба министерства по итогам совещания по урегулированию кризисной ситуации на рынке электроэнергии под председательством министра Германа Галущенко.

Отмечается, что участие в совещании приняли производители электроэнергии, НКРЭКУ, НЭК "Укрэнерго", ГП "Гарантированный покупатель", ГП "Оператор рынка".

"Надо принять методику расчета предельной цены на рынке "на сутки вперед", что поможет сделать рынок ликвидным. Кроме того, нужно утвердить обязательность биржевой торговли для всех участников.

Также необходимо в законодательном поле отменить обязательства по продаже 10% электроэнергии на РСН, по крайней мере для тех участников, которые выполняют функции ПСО, - заявил первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко.

"Вместе с тем во время совещания было обсуждено возможное решение, которое поможет урегулировать ситуацию на рынке электроэнергии уже в ближайшее время к внедрению системных мер.

Решение заключается в ограничении продажи трейдерами и поставщиками на рынке "на сутки вперед" в процентном значении от их объема торговли", - добавили в ведомстве.

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Напоминаем:

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, провела экстренное внеочередное заседание, на котором приняла решения, которые должны стабилизировать ситуацию на рынке электроэнергии.

С целью увеличения спроса на РСВ, регулятор обязал оператора системы передачи и операторов систем распределения закупать на этом сегменте рынка объемы электроэнергии, необходимые для компенсации производственных потерь.

Также регулятор установил ограничения месячного объема продаж электроэнергии по двусторонним договорам между производителями и другими участниками рынка электрической энергии, входящих "в состав одного вертикально интегрированного предприятия", в размере 50 процентов их месячного объема продаж электроэнергии.

Регулятор установил минимальное ценовое ограничение на РСВ, ниже которого участники рынка не имеют права подавать ценовые предложения.

Ограничение будет действовать до 8 июля этого года и соответствует последнему тарифу на отпуск электрической энергии ГП НАЭК "Энергоатом", проиндексированного на индекс цен производителей промышленной продукции и составляющего 734,9 грн/мВт∙ч.

С целью оценки действий участников рынка регулятор объявил о начале процедуры расследования нарушений законодательства о функционировании рынка электрической энергии в указанные дни.

Цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" на 4 июля снизилась до исторического минимума в 2021 году в 426,06 грн/МВт-ч, что на 35,9% ниже цены, сложившейся на 3 июля и почти в 3,5 раза ниже цены на 1 июля.

На 5 июля цена повысилась на 18,6% – до 505,68 грн/МВт-час.

НКРЭКУ заявила об играх со спросом и предложением, что в конечном итоге влияет на цену, заявив, что в основном этим занималась компания Д.Трейдинг из группы ДТЭК.

Сама Д.Трейдинг призывает регулятора "навести порядок на новом рынке электроэнергии в соответствии с европейскими стандартами работы, срочно усуниты манипуляции и спекуляции".

Экономическая правда