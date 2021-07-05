Минэкономики подняло предельные цены на бензин и дизтопливо

Среднюю стоимость 1 литра бензина составляет 26,64 грн/л, 1 литра дизтоплива - 22,55 грн/л.

Об этом сообщает Минэкономики на основании расчетов НАК "Нафтогаз Украины".

С учетом максимальной торговой наценки, которая по постановлению Кабмина не должна быть больше 5 грн/л на бннзин и 7 грн/л на дизтопливо, предельная стоимость бензина составляет 31,64 грн/л, дизтоплива - 29,55 грн/л.

Ранее Минэкономики обнародовало новую среднюю стоимость дизтоплива и бензинов, с которой будет высчитываться предельная цена реализации топлива на АЗС на середину июня.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин на АЗС не должна была превышать 30,82 грн/л, на "обычное" дизтопливо - 29,09 грн/л.

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Напомним:

Кабмин внес изменения в госрегулировании цен на автомобильные бензины и дизтопливо, которые реализуются через сеть автозаправочных станций.

14 мая Кабмин принял постановление, которым вводится предельный уровень торговой надбавки к средней цене дизтоплива (7 грн/литр) и бензина (5 грн/литр).

Сети автозаправочных комплексов WOG и ОККО заявили, что прекращают реализацию премиального топлива в связи с постановлением, которое предусматривает введение временного государственного регулирования цен на топливо.

Минэкономики заявляет, что постановление Кабмина об установлении максимальной торговой надбавки на бензин и дизельное топливо не касается премиального топлива.

Сети АЗС возобновляют продаж премиального топлива после разъяснения Минэкономики, что предельная торговая надбавка не касается брендовых бензинов и дизтоплива.

В Офисе президента заявили, что введение госрегулирования на рынке горючего - вынужденное для нецивилизованного рынка мероприятие, а снятие с продажи брендового горючего - демонстрация монопольного сговора.

Министерство экономики обнародовало расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива на первую декаду июня.

Экономическая правда