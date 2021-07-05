Активы 174 компаний заблокированы после санкций СНБО по контрабандистам
После санкций Совета нацбезопасности активы всех 174 компаний, связанных с контрабандой, были заблокированы.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
В частности, 20 предприятиям, к которым применены санкции, остановлено действие разрешений на брокерскую деятельность, пяти - остановлено разрешения на эксплуатацию таможенных складов, а три предприятия исключены из перечня мест доставки.
Отмечается, что СБУ подала предложения СНБО по применению санкций в рамках борьбы с системной контрабандой.
Напоминаем:
Зеленский ввел в действие санкций против топ-10 украинских контрабандистов.
После заседания Совета национальной безопасности и обороны от работы отстранили более 100 работников Гостаможслужбы, среди которых - 17 руководители таможен и таможенных постов.
20 апреля Зеленский ввел санкции против контрабандистов и лишил трех украинцев гражданства.
Экономическая правда
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