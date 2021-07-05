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Активы 174 компаний заблокированы после санкций СНБО по контрабандистам

Понедельник, 5 июля 2021, 11:42
 
фото сбу

После санкций Совета нацбезопасности активы всех 174 компаний, связанных с контрабандой, были заблокированы.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

В частности, 20 предприятиям, к которым применены санкции, остановлено действие разрешений на брокерскую деятельность, пяти - остановлено разрешения на эксплуатацию таможенных складов, а три предприятия исключены из перечня мест доставки.

Отмечается, что СБУ подала предложения СНБО по применению санкций в рамках борьбы с системной контрабандой.

Напоминаем:

Зеленский ввел в действие санкций против топ-10 украинских контрабандистов.

После заседания Совета национальной безопасности и обороны от работы отстранили более 100 работников Гостаможслужбы, среди которых - 17 руководители таможен и таможенных постов.

20 апреля Зеленский ввел санкции против контрабандистов и лишил трех украинцев гражданства.

Экономическая правда

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СБУ контрабанда СНБО

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