Активы 174 компаний заблокированы после санкций СНБО по контрабандистам

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После санкций Совета нацбезопасности активы всех 174 компаний, связанных с контрабандой, были заблокированы.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

В частности, 20 предприятиям, к которым применены санкции, остановлено действие разрешений на брокерскую деятельность, пяти - остановлено разрешения на эксплуатацию таможенных складов, а три предприятия исключены из перечня мест доставки.

Отмечается, что СБУ подала предложения СНБО по применению санкций в рамках борьбы с системной контрабандой.

Напоминаем:

Зеленский ввел в действие санкций против топ-10 украинских контрабандистов.

После заседания Совета национальной безопасности и обороны от работы отстранили более 100 работников Гостаможслужбы, среди которых - 17 руководители таможен и таможенных постов.

20 апреля Зеленский ввел санкции против контрабандистов и лишил трех украинцев гражданства.

Экономическая правда