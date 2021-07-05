Регулятор по тарифам провел экстренное заседание из-за цен на электроэнергию

Скриншот трансляции заседания

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, провела экстренное внеочередное заседание, на котором приняла решения, которые должны стабилизировать ситуацию на рынке электроэнергии.

Заседание созвали в связи с резким снижением 2-4 июля цены на "рынке на сутки вперед", которое вызвано выводом из него спроса поставщиками электроэнергии, имеющих значительную рыночную власть.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

С целью увеличения спроса на РСВ, регулятор обязал оператора системы передачи и операторов систем распределения закупать на этом сегменте рынка объемы электроэнергии, необходимые для компенсации производственных потерь.

Также регулятор установил ограничения месячного объема продаж электроэнергии по двусторонним договорам между производителями и другими участниками рынка электрической энергии, входящих "в состав одного вертикально интегрированного предприятия", в размере 50 процентов их месячного объема продаж электроэнергии.

Регулятор установил минимальное ценовое ограничение на РСВ, ниже которого участники рынка не имеют права подавать ценовые предложения.

Ограничение будет действовать до 8 июля этого года и соответствует последнему тарифу на отпуск электрической энергии ГП НАЭК "Энергоатом", проиндексированного на индекс цен производителей промышленной продукции и составляющего 734,9 грн/мВт∙ч.

С целью оценки действий участников рынка регулятор объявил о начале процедуры расследования нарушений законодательства о функционировании рынка электрической энергии в указанные дни.

Напоминаем:

Цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" на 4 июля снизилась до исторического минимума в 2021 году в 426,06 грн/МВт-ч, что на 35,9% ниже цены, сложившейся на 3 июля и почти в 3,5 раза ниже цены на 1 июля.

На 5 июля цена повысилась на 18,6% – до 505,68 грн/МВт-час.

НКРЭКУ заявила об играх со спросом и предложением, что в конечном итоге влияет на цену, заявив, что в основном этим занималась компания Д.Трейдинг из группы ДТЭК.

Сама Д.Трейдинг призывает регулятора "навести порядок на новом рынке электроэнергии в соответствии с европейскими стандартами работы, срочно усуниты манипуляции и спекуляции".

ОБНОВЛЕНО

Прямая речь пресс-службы Д.Трейдинг:

"Ночью 4 июля после 1,5 месяцев критических провалов оптовых цен, десятков просьб, писем, обращений от государственных и частных производителей, НКРЭКУ приняло ряд решений. Они представлены в качестве мер по "стабилизации ситуации на рынке электроэнергии".

Решения приняты без публичных обсуждений и профессионального анализа экспертов отрасли. Они не соответствует тем мерам, о которых многократно просили производители, Минэнерго, бизнес-ассоциации. Некоторые из них - это отмена собственных решений регулятора, некоторые - противоречащие европейским правилам и нормам меры в виде ручного регулирования.

На наш взгляд, главная цель последних решений регулятора - сохранить действующую систему, благоволящую манипуляциям, искусственному занижению цен и нанесению колоссальных убытков генерирующим компаниям, в том числе государственным. Решения в очередной раз подтверждают административное покровительство трейдерам, участвующим в махинациях, наносящие убытки производителям.

Мы как производитель приветствуем тот факт, что впервые за 2 года работы рынка, после десятков случаев аномального падения цен ниже себестоимости самых дешёвых производителей, Регулятор впервые счел низкую цену фактором нездоровой работы рынка. В тоже время, предложенные решения не отвечают проблеме. Сегодня мы можем с полной уверенностью заявить, что украинские генерирующие компании всех форм собственности находятся в предверии банкротства.

Вся ответственность за падение энергетической отрасли, отступление от европейской модели рынка, сворачивание самой масштабной реформы энергетики в истории Украины лежит на лицах, принимающих решения о допустимости ручного управления, манипуляций трейдеров и нанесения невосполнимых убытков генерирующим компаниям. Мы обращаемся к высшему руководству страны с просьбой обратить внимание на работу рынку в последние 1,5 года, на принимаемые решения Регулятором и выгодополучателей этих решений".

Экономическая правда