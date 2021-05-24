Минэкономики обнародовало новые расчеты стоимости бензина

Министерство экономики обнародовало расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Об этом говорится в сообщении Минэкономики.

Расчеты по состоянию на 21 мая предоставила НАК "Нафтогаз Украины".

"...на основании расчетов НАК "Нафтогаз Украины" определена средняя стоимость 1 литра дизельного топлива ULSD 10 ppm, которая составляет 20,89 грн, и 1 литра бензина автомобильных GASOLINE 10 ppm, которая составляет 24,84 грн", – сказано в сообщении.

Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 29,84 гривни за литр, дизельного топлива – 27,89 гривни за литр.

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Напомним:

14 мая Кабмин принял постановление, которым вводится предельный уровень торговой надбавки к средней цене дизтоплива (7 грн/литр) и бензина (5 грн/литр).

Сети автозаправочных комплексов WOG и ОККО заявили, что прекращают реализацию премиального топлива в связи с постановлением, которое предусматривает введение временного государственного регулирования цен на топливо.

Минэкономики заявляет, что постановление Кабмина об установлении максимальной торговой надбавки на бензин и дизельное топливо не касается премиального топлива.

Сети АЗС возобновляют продаж премиального топлива после разъяснения Минэкономики, что предельная торговая надбавка не касается брендовых бензинов и дизтоплива.

В Офисе президента заявили, что введение госрегулирования на рынке горючего - вынужденное для нецивилизованного рынка мероприятие, а снятие с продажи брендового горючего - демонстрация монопольного сговора.

Экономическая правда