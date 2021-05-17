У Зеленского назвали снятия с продажи брендового горючего демонстрацией монопольного сговора

В Офисе президента заявили, что введение госрегулирования на рынке горючего - вынужденное для нецивилизованного рынка мероприятие, а снятие с продажи брендового горючего - демонстрация монопольного сговора.

Об этом в комментарии "Укринформу" заявила заместитель главы ОП Юлия Свириденко.

"Снятие с продажи брендового горючего - очередная демонстрация монопольного сговора. Ни одна из сетей не везет специально отдельное горючее для его использования в качестве брендового. Об этом свидетельствуют данные по импорту нефтепродуктов.

Горючее становится брендовым, когда прямо на нефтебазе менеджмент сети АЗК добавляет в горючее специальную присадку, цена которой почти не влияет на цену брендового горючего. Однако дополнительная цена, которую платят покупатели, - почти 50 долл на тонне", - заявила Свириденко.

По ее словам, и базовое горючее, и присадки есть в достаточном количестве, поэтому оснований для ограничения продажи брендового горючего в Украине нет.

"Единственная цель - давление на правительство", - сказала заместитель главы ОП.

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Напомним:

14 мая Кабмин принял постановление, которым вводится предельный уровень торговой надбавки к средней цене дизтоплива (7 грн/литр) и бензина (5 грн/литр).

Сети автозаправочных комплексов WOG и ОККО заявили, что прекращают реализацию премиального топлива в связи с постановлением, которое предусматривает введение временного государственного регулирования цен на топливо.

Минэкономики заявляет, что постановление Кабмина об установлении максимальной торговой надбавки на бензин и дизельное топливо не касается премиального топлива.

Сети АЗС возобновляют продаж премиального топлива после разъяснения Минэкономики, что предельная торговая надбавка не касается брендовых бензинов и дизтоплива.