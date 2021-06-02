Минэкономики обнародовало новые расчеты стоимости бензина и дизтоплива

Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива на первую декаду июня.

Об этом сообщается на сайте Минэкономики.

"На основании расчетов АО "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" определено среднюю стоимость 1 литра дизельного топлива ULSD 10 ppm, которая составляет 20,91 гривен, и 1 литра бензина автомобильных GASOLINE 10 ppm, которая составляет 24,92 гривен", - говорится в сообщении.

Как отмечает enkorr, с учетом максимальной торговой наценки, которая согласно постановлению правительства о госрегулировании цен должна быть не более 5 грн/л на бензин и 7 грн/л на дизтопливо, предельная стоимость бензина составляет 29,92 грн/л - это на 8 коп/л выше цены, установленной на последнюю декаду мая.

При этом, предельная цена дизтоплива установлена ​​на уровне 27,91 грн/л (+2 коп./л).

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Напомним:

14 мая Кабмин принял постановление, которым вводится предельный уровень торговой надбавки к средней цене дизтоплива (7 грн/литр) и бензина (5 грн/литр).

Сети автозаправочных комплексов WOG и ОККО заявили, что прекращают реализацию премиального топлива в связи с постановлением, которое предусматривает введение временного государственного регулирования цен на топливо.

Минэкономики заявляет, что постановление Кабмина об установлении максимальной торговой надбавки на бензин и дизельное топливо не касается премиального топлива.

Сети АЗС возобновляют продаж премиального топлива после разъяснения Минэкономики, что предельная торговая надбавка не касается брендовых бензинов и дизтоплива.

В Офисе президента заявили, что введение госрегулирования на рынке горючего - вынужденное для нецивилизованного рынка мероприятие, а снятие с продажи брендового горючего - демонстрация монопольного сговора.

Министерство экономики обнародовало расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Экономическая правда