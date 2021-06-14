Минэкономики обнародовало новые расчеты стоимости бензина и дизтоплива

Минэкономики обнародовало новую среднюю стоимость дизтоплива и бензинов, с которой будет высчитываться предельная цена реализации топлива на АЗС на середину июня.

Об этом сообщается на сайте министерства.

"... На основании расчетов акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" (письмо от 11.06.2021 № 16 / 3-52-21) определено среднюю стоимость 1 литра дизельного топлива ULSD 10 ppm, которая составляет 22,09 гривен, и 1 литра бензина автомобильных GASOLINE 10 ppm, которая составляет 25,82 гривен", - говорится в сообщении.

По сравнению с началом месяца средняя стоимость бензина выросла на 0,9 грн/л, дизтоплива - на 1,18 грн/л.

Как пишет "Интерфакс-Украина", с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин на АЗС не должна превышать 30,82 грнл, на "обычное" дизтопливо - 29,09 грн/л.

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Напомним:

Кабмин внес изменения в госрегулировании цен на автомобильные бензины и дизтопливо, которые реализуются через сеть автозаправочных станций.

14 мая Кабмин принял постановление, которым вводится предельный уровень торговой надбавки к средней цене дизтоплива (7 грн/литр) и бензина (5 грн/литр).

Сети автозаправочных комплексов WOG и ОККО заявили, что прекращают реализацию премиального топлива в связи с постановлением, которое предусматривает введение временного государственного регулирования цен на топливо.

Минэкономики заявляет, что постановление Кабмина об установлении максимальной торговой надбавки на бензин и дизельное топливо не касается премиального топлива.

Сети АЗС возобновляют продаж премиального топлива после разъяснения Минэкономики, что предельная торговая надбавка не касается брендовых бензинов и дизтоплива.

В Офисе президента заявили, что введение госрегулирования на рынке горючего - вынужденное для нецивилизованного рынка мероприятие, а снятие с продажи брендового горючего - демонстрация монопольного сговора.

Министерство экономики обнародовало расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива на первую декаду июня.

Экономическая правда