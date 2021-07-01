Новость 1 июля: запуск рынка земли, новое предписание по Витренко, налоговый законопроект

О запуске ринке земли. С 1 июля 2021 года граждане Украины могут легально покупать и продавать землю сельскохозяйственного назначения.

По состоянию на 14:00 1 июля представляют в реестре зарегистрировано 33 новых сделок относительно земли сельскохозяйственного назначения.

О новом предписании по Витренко. Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) 1 июля направило предписание главе наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд, в котором требует прекратить контракт с главой правления НАК Юрием Витренко как незаконный.

Глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что предписание НАПК противоречит законодательству и будет обжаловано в суде.

О налоговом законопроекте. Верховная Рада приняла за основу законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений.

О ставке НДС для аграриев. Верховная Рада на заседании 1 июля приняла доработанный законопроект №5425-д в целом, чем вернула аграриям ставку НДС в 20% на отдельные виды продукции.

О пенсиях. С 1 июля в Украине повышаются пенсионные выплаты в связи с повышением прожиточного минимума.

Об олигархах. Народные депутаты в первом чтении приняли президентский законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

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