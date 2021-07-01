Витренко отреагировал на новое предписание НАПК: обжалует в суде

Юрий Витренко фото: ЭП

Глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что предписание Назка противоречит законодательству и будет обжаловано в суде.

Об этом сообщает Департамент по интегрированным коммуникациям НАК.

"Почему НАПК не обращается в суд для прекращения соответствующего договора, а играет в политику и в чьих интересах это происходит? Почему до сих пор Нацагентство не реализовало предоставленное законом право на обращение в суд, а штампует предписания, умышленно углубляя конфликт, автором которого являютсяони сами?", - сказал он.

"Согласно действующему законодательству, такого способа реагирования НАПК на нарушение как предписание, не предусмотрено в случае применения статей 26 и 67 Закона Украины "О предотвращении коррупции".

Законом Украины "О предотвращении коррупции" в части 2 статьи 26 предусмотрено, что нарушение установленного пунктом 1 части первой статьи в части ограничения по заключению трудового договора (контракта) является основанием для прекращения соответствующего договора", - говорится в позиции "Нафтогаза".

"Соглашения в сфере предпринимательской деятельности, совершенные с нарушением требований пункта 1 части первой настоящей статьи, могут быть признаны недействительными.

В то же время, в случае выявления нарушений, предусмотренных частью первой настоящей статьи, Национальное агентство обращается в суд для прекращения трудового договора (контракта), признания соглашения недействительным", - добавили в компании.

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"Мы ориентируемся на оценку граждан Украины, а не международных партнеров". Глава НАЗК Новиков о требовании уволить Витренко

Напоминаем:

Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) 1 июля направило предписание главе наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд, в котором требует прекратить контракт с главой правления НАК Юрием Витренко как незаконный.

По результатам заседания наблюдательного совета Нафтогаза, которое проводилось 24-25 июня, рассмотрение вопроса о возможном отстранении председателя правления Юрия Витренко перенесли на одно из следующих заседаний.

Сообщалось, что наблюдательный совет НАК "Нафтогаз" на внеочередном заседании 24 июня может рассмотреть вопрос отстранения председателя правления компании Юрия Витренко.

Окружной админсуд Киева удовлетворил заявление об обеспечении административного иска премьера Дениса Шмыгаля, остановив действие предписания НАПК по Юрию Витренко до вступления в законную силу решения по иску Шмыгаля.

Глава НАПК Александр Новиков внес Кабмину предписание об устранении нарушений ст. 26 ЗУ "О предотвращении коррупции", согласно предписанию распоряжение правительства о назначении главы правления "Нафтогаза" Юрия Витренко и контракт с ним должны быть отменены как незаконные. Витренко заявляет, что предписание является незаконным.

Кабмин назначил с 29 апреля и.о. министра энергетики Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза".

Экономическая правда