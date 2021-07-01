Рада приняла за основу "антиахметовский" законопроект

фото: пресс-служба Рады

Верховная Рада приняла за основу законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений.

Документ поддержали 264 нардепа.

Проект предлагает усовершенствовать некоторые положения Налогового кодекса в части, касающейся, в частности, общих вопросов администрирования налогов, налогов на прибыль предприятий, доходов физических лиц, НДС, акцизного и экологического налогов, рентной платы, платы за землю, условий пребывания на упрощенной системе налогообложения.

Представляя законопроект, министр финансов Сергей Марченко заявил, что "в последнее время вокруг этого законопроекта происходит много инсцинуаций и политических спекуляций".

"Якобы власть хочет прижать честный бизнес, собрав у них максимальные налоги. Это не соответствует действительности. Предложенные изменения коснутся только представителей бизнеса, которые на протяжении многих лет привыкли пользоваться нормами, которые были выписаны специально под них и для их обогащения.

Это касается, в частности, противодействию скруткам с НДС, ставки экологического налога на выбросы углерода, ставки налогообложения за пользование недрами ... ", - сказал Марченко.

По его словам, отдельные ставки налогов не пересматривались с 2017 года - акцизный податкок на алкогольные напитки, рента за пользование сотовой связью и другие.

"За счет ликвидации схем доходы бюджета увеличатся на сумму 50 млрд грн ежегодно. Законопроект не повлияет на рядовых граждан, малый бизнес, которые работают открыто", - добавил министр.

"Зато некоторым группам придется пересмотреть свои правила игры и начать платить справедливые налоги", - добавил он.

Глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что Комитет рекомендовал принять законопроект за основу.

Перед голосованием глава ВР Дмитрий Разумков заявил, что законопроект "вызвал большую дискуссию в зале".

"На мой взгляд, комитет, мягко говоря, недоработал с ним. Ибо большая дискуссия на уровне ОТГ, на уровне бизнеса и на уровне парламента ... Я обращаюсь к комитету при подготовке ко второму чтению учесть позицию и бизнеса, и местной власти, и своих коллег", - сказал Разумков.

Напоминаем:

Кабмин на заседании 12 мая проголосовал за проект изменений в Налоговый кодекс, которым в частности, увеличиваются ставки налогов и рентных платежей для крупного бизнеса - больше всего изменения "ударят" по империи олигарха Рината Ахметова.

Налоговый комитет на заседании 24 июня рекомендовал Верховной Раде принять "антиахметовский" законопроект №5600 в первом чтении и за основу.

Законопроект №5600 вносит изменения в Налоговый кодекс. Они касаются экологического налога, недвижимости, промышленности, энергетики. Больше всего эти изменения повлияют именно на империю олигарха Рината Ахметова.

ЭП ранее подробно рассказывала об этом налоговом документе в статье:

Ахметов за все заплатит. Как Зеленский заставит олигархов платить больше налогов: детали тайного документа

Но кроме Ахметова влияние могут ощутить не только олигархи. Об этом ЭП также рассказывала: Налоговая реформа Зеленского на подходе: кто еще заплатит, кроме олигархов

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Экономическая правда