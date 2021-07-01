Схема Понци на службе у криптомошенников: пять афер с криптовалютами, которые потрясли мир

Чарльз Понці – італійський "будівельник" фінансових пірамід першої половини ХХ століття і засновник славнозвісної "схеми Понці".

Він пішов з життя, маючи в кишені лише 75 доларів, але його прізвище назавжди залишилося в історії людства синонімом банального шахрайства, яке незважаючи на свою простоту, завжди приносило величезні прибутки.

Коли у 1903 році Понці приїхав в США, у нього було лише два з половиною долари. Спроби заробити не давали результату аж до 1919 року. Тоді Понці позичив у знайомого меблевого торговця Деніелса 200 доларів і створив в Бостоні фірму під назвою "Компанія з обміну цінних паперів".

Компанія видавала боргові розписки, в яких зобов'язувалася виплатити на кожні отримані 1000 доларів 1500 доларів через 90 днів. Менш ніж за півроку компанія акумулювала 7 мільйонів доларів. Але в тому ж році податківці розкрили схему і затримали Понці.

Так італієць увійшов в історію, а його задумка стала базовою схемою амбітних фінансових шахраїв всього світу.

На початку 90-х з’явився МММ, який за чотири роки акумулював у себе третину бюджету РФ, в 2008 році була розкрита багаторічна афера "інвест-банкіра" Бернарда Медоффа на 50 млрд дол, який зізнався дітям, що його бізнес – "одна суцільна велика брехня" за схемою Понці.

Проте на початку 2010-х "схема Понці" заграла новими барвами в зв’язку з появою біткоїна, стрімким зростанням його вартості і появою загадкових для багатьох технологій на кшталт блокчейн, токен, ICO, альткоїн.

Гримуча суміш з безпрецедентного зростання на тисячі відсотків вартості біткоїна і цілковито нових для людства технологій інвестування запустило по всьому світу криптовалютну лихоманку.

Чимало людей побачили в криптовалютах і суміжних технологіях легкий спосіб швидко примножити свої кошти. На ринку виник відповідний попит, а "схема Понці" стала в нагоді криптошахраям.

Про найбільш великі афери з криптоактивами ЕП розповідає в добірці п’яти епічних шахрайських історій.

Криптобіржа Africrypt, Південно-Африканська Республіка, квітень 2021 року

Збитки: 3,6 мільярда доларів

В квітні 2021 двоє південноафриканських братів зникли разом із біткоїнами на суму 3,6 млрд дол, які знаходились на рахунках створеної ними криптовалютної біржі, і належали стороннім інвесторам.

20-річний Раїс Каджи і 17-річний Амір Каджи заснували біржу Africrypt у 2019 році. Біржа з'єднувала банки, платіжні системи, цифрові біржі активів та корпорацій, роблячи глобальні грошові перекази безперервними.

Засновник і генеральний директор Africrypt Раїс Каджі вперше дізнався про біткоїни в 2009 році, переглядаючи новини разом зі своїм батьком. Криптовалюти його зацікавили і з часом він повністю занурився у цей світ. Пристрасть Раїса змусила його почати видобувати ETH і згодом привела до побудови власних моделей штучного інтелекту, які лягли в основу біржі Africrypt.

21-річний Раїс Каджи ліворуч і 18-річний Амір Каджи праворуч Джерело: bits.media

Зникненню братів передували проблеми в роботі їх кріптобіржі. За збігом проблеми в роботі співпали з рекордною вартістю біткоіна, яка в квітні 2021 сягнула 63 тис дол.

13 квітня 2021 Амір Каджи надіслав лист інвесторам, в якому заявив, що біржа Africrypt була зламана хакерами, після чого вона зупинила свою діяльність. Амір звернувся до користувачів біржі з проханням не звертатися до юристів і влади з цього приводу, пояснивши, що подібні дії можуть "сповільнити процес повернення коштів".

Деякі клієнти Africrypt, всупереч проханню гендиректора криптобіржі найняли юридичну фірму Hanekom Attorneys, яка з'ясувала, що проблеми у Africrypt почалися задовго до "хакерської атаки".

За даними фахівців Hanekom Attorneys, співробітники кріптобіржі втратили доступ до всіх її серверів ще за сім днів до "зламу". А факт хакерської атаки на біржу досі не підтверджено.

Найняті клієнтами Africrypt юристи з'ясували, що всі кошти з рахунків компанії і гаманців її клієнтів були виведені через великі майнінг-пули (майнінг-пул – це сервер, який ділить велике завдання по обчисленню підпису блоку на маленькі завдання і роздає їх підключеним пристроями. – ЕП), і тепер гроші неможливо відстежити. Доля майже 70 тис біткоінів наразі невідома.

28 червня 2021 видання The Wall Street Journal опублікувало статтю з коментарем Раїса Каджи. Він заявив, що брати зникли після отримання погроз від деяких "дуже, дуже небезпечних людей".

Раїс також заперечував крадіжку кріптоактівов на 3,6 млрд дол і стверджував, що фірма керувала тільки 200 млн дол на піку своєї діяльності в квітні. Він також заявив, що під час зламу платформи зникли кріптоактиви інвесторів на суму 5 млн дол.

Рейс Каджі також запевнив, що він та його брат планують повернутися до Південної Африки для участі в суді 19 липня, пов'язаному з процедурою ліквідації компанії Africrypt.

"Ми мали справу з великою кількістю південноафриканців високого рівня, великою кількістю політиків, великою кількістю бізнесменів високого рівня з Південної Африки, а також зі знаменитостями. Деякі особливо дуже, дуже небезпечні люди – про яких ми насправді не знали, що є клієнтами – почали виходити з щілин", – заявив Рейс Каджі в коментарі.

Хоча Управління фінансовим сектором Південно-Африканської Республіки також розглядає справу Africrypt, офіційне розслідування інциденту з Africrypt не розпочато, оскільки криптоактиви в цій країні юридично не вважаються фінансовими продуктами.

Проте Управління з нагляду за фінансовим сектором ПАР (FSCA) 24 червня опублікувало заяву у цій справі, зазначивши, що проєкт (Africrypt. – ЕП) має характеристики схеми Понці:

"Ця організація пропонувала виключно високий і нереалістичний прибуток, аналогічний тим, які пропонували незаконні інвестиційні схеми, широко відомі як Понці".

Криптобіржа Thodex, Туреччина, квітень 2021 року

Збитки: 2 мільярди доларів

На пікі вартості біткоїна в квітні 2021 припинила роботу турецька кріптобіржа Thodex, а її засновник і гендиректор 27-річний Фарук Фатіх Озер пропав разом з 2 млрд дол коштів користувачів.

Влада Туреччини завела справу про шахрайство і оголосили його в розшук. Тисячі користувачів, які не можуть повернути гроші, підозрюють, що кошти вкрали.

Засновник турецької кріптобіржі Thodex Фарук Фатіх Озер пропав разом з 2 млрд дол коштів користувачів Джерело: cnews

За даними Bloomberg, 21 квітня Thodex оголосила, що припинить торги на п'ять днів для усунення "аномальних коливань на рахунках", але пізніше сайт біржі перестав працювати. За даними турецького видання Demiroren, Озер видалив свої профілі в соцмережах і полетів в Албанію, забравши з собою 2 млрд дол, які належать інвесторам.

Один з клієнтів біржі Огуз Еврен Килич, який подав позов проти Thodex, повідомив, що жертвами шахрайства стали близько 390 тисяч користувачів. Натомість Озер заявив в публікації на сайті біржі, що постраждали тільки 30 тисяч клієнтів, а заяви про зникнення 2 млрд дол "необґрунтовані".

Влада Туреччини вже видала міжнародний ордер на арешт Озера і порушила проти нього кримінальну справу про шахрайство. Вже затримано 62 людини, ще 16 – в розшуку.

Thodex – це турецька кріптовалютная біржа, заснована в 2017 році. Кількість активних користувачів майданчика – 390 тисяч. За даними Coinmarketcap, обсяг торгів на криптобіржі в останній день роботи сягав 583 млн дол.

16 квітня 2021 Центробанк Туреччини заборонив з 30 квітня розплачуватися криптовалютами. На думку відомства, такі угоди не контролюються регуляторами, що створює ризики безпеки і збитків.

Криптобіржа Mirror Trading International, Південно-Африканська Республіка, 2020 рік

Збитки: 700 мільйонів доларів

Американська консалтингова компанія в сфері блокчейну Chainalysis в своєму звіті про кріптозлочини назвала африканську кріптобіржу Mirror Trading International (MTI) найбільшою аферою з криптовалютою в 2020 році.

Chainalysis дійшов такого висновку після того, як розслідування встановило, що MTI взяв 589 млн дол з понад 471 тис депозитів клієнтів, а потім засновник біржі зник з грошима і кріптовалютою.

MTI насправді була шахрайською схемою мережевого маркетингу, яка працювала в Південній Африці. Компанія пропонувала автоматизовані торгові послуги – спочатку на форексі, а пізніше зайнялась деривативами з криптовалюти.

Майданичк накопичував біткоїни на десятки мільйонів доларів протягом 2019 та 2020 років. У цей період схема роботи MTI пройшла кілька ітерацій, але її інтенсивне зростання почалося після впровадження багаторівневої маркетингової системи рефералів.

"Фішкою" платформи, яку рекламував генеральний директор MTI Йоганн Штейнберг, був "магічний" торговий "бот", що працює на основі штучного інтелекту, який може приносити інвесторам прибуток від 0,5% до 1,5% на день, або близько 500% на рік у біткоїнах.

Гендиректор Mirror Trading International Йоганн Штейнберг Джерело: mybroadband.co.

Багато людей писали в соцмережах про те, що обіцяна доходність занадто велика, щоб бути правдою, і що MTI – це шахрайство. Кілька попереджень було надіслано офіційними органами, включаючи Раду з цінних паперів штату Техас, Управління фінансових ринків Канади і Управління у справах фінансового сектору Південної Африки.

Як багато хто попереджав, MTI впав наприкінці 2020 року. Керівництво MTI звинуватило у всьому Йогана Штейнберга, який нібито зник у Бразилії 15 грудня 2020 з грошима інвесторів. Втрати інвесторів сягають приблизно 23 тис біткоїнів на понад 700 млн доларів.

Фінансова піраміда PlusToken, Китай, 2019 рік

Збитки: 3 мільярди доларів

27 червня 2019 року китайська влада заарештувала кількох лідерів популярної піраміди PlusToken, діяльність якої поширювалась по всій Азії і дійшла навіть до Росії, України, Німеччини та Канади. Шахраям вдалося привласнити приблизно 3 млрд дол клієнтів.

PlusToken обіцяв кріптоінвесторам прибутковість від 10% до 30% в місяць через токен PLUS, який торгувався на таких популярних біржах, як Huobi і Bithumb.

ЕП: Токен – це одиниця обліку активів, в даному випадку – нібито в блокчейн проєкті. Тобто, це аналог акцій на фондовій біржі. Токени випускаються для залучення фінансування в ІТ-стартапи в рамках процедури ICO (випуску токенов).

Тобто, щоб отримувати прибуток від 10% до 30% в місяць кріптоінвестор повинен був на біржах Huobi і Bithumb купити токен PLUS за біткоїн чи еферіум.

Обіцянка великих прибутків привернуло в піраміду більше 200 тис біткоїнів, тобто близько 1% всієї емісії біткоїнів, 789 тис еферіума і 26 млн кріптовалюти EOS.

Більшість цих активів у підсумку зникла. Кілька аналітичних компаній і експерти намагаються розібратися в транзакціях і відстежити активи. Частково вони були переведені в готівку.

Наразі автор цієї схеми все ще перебуває на волі, і його особистість не відома, є тільки нік "Лео".

Фотографії шести заарештованих учасників піраміди PlusToken Джерело: habr.com

Велика частина спільноти PlusToken були непрофесійними інвесторами. Більшість з них прості люди, які мало знають про біткоїни, не кажучи вже про альткоіни і токени. Команда PlusToken навіть "навчала" цих "інвесторів", як купити біткоїни, еферіум і EOS, щоб внести свої "інвестиції".

В піраміду було залучено близько 3 млн людей, за даними самої платформи.

Фінансова піраміда OneCoin, Болгарія, 2017 рік

Збитки: 4-15 мільярди євро

One Coin була заснована в 2015 році 36-річною підприємницею, яка називала себе доктором філософії Ружою Ігнатовою. Вона стверджувала, що OneCoin краще за біткоїн. На одній з конференцій під час свого виступу вона кричала: "Через два роки ніхто більше не буде говорити про біткоїни!".

Через її високий соціальний статус, інтелект, знання та зв’язки з впливовими людьми багато хто повірив в One Coin. Сьогодні всі уже розуміють, що всі ті публічні заяви на конференціях були брехнею. Насправді у OneCoin не було базової технології, не було і блокчейну.

Болгарська підприємиця, організатор фінансової піраміди OneCoin Ружа Ігнатова Джерело: bbc.com

Але в 2015 році, до безпрецедентного криптобуму 2017-го, лише дуже вузьке коло людей розумілося на технологіях криптовалюти та блокчейну.

Біткоїн, який був і залишається найдорожчою та найвідомішою криптовалютою, щодня зростав у ціні. З кількох центів він виріс до тисяч доларів за монету. Інвестори з усього світу хотіли шматочок "пирога", ніхто не хотів упустити цей єдиний шанс у житті.

При цьому дуже мало людей тоді розуміли технологію блокчейну – основну технологію криптовалют і розглядади їх як спосіб швидко збагатитися.

Шалений попит з боку новоспечених криптоінвесторів спровокував появу великої кількості альткоїнів, які в основній своїй масі були фальшивими. Вони просто мали чудовий веб-сайт і гасло: "Знищимо біткоїн".

Більшість інвесторів не мали уявлення, у що вони інвестують, вони просто хотіли бачити на екрані, як інвестована ними сума постійно збільшувалась. І таку можливість інвесторам надали розробники веб-сайту OneCoin: в акаунті інвестора можна було побачити як з часом вартість інвестицій зростала.

Одним з таких інвесторів була Джен МакАдам, яка вклала 10 тис євро власних коштів та переконала своїх друзів та членів сім'ї вкласти загалом 250 тис євро. Їй було приємно побачити, як її 10 тис євро швидко перетворюються на 100 тис євро.

Багато інвесторів, таких як вона, а точніше 3 мільйони, інвестували в OneCoin. Протягом 3 років, згідно з графіком вище, з країн усього світу було інвестовано понад 4 млрд євро, за іншими даними – 15 млрд євро.

У жовтні 2017 року, коли OneCoin накопичила близько 15 млрд євро, доктор Ружа Ігнатова зникла. Вона мала виступити на конференції в Лісабоні, але не з’явилася.

Дехто вважає, що великі банки її викрали або вбили, або вона ховалася від них. Після її зникнення брат Ружі Констанин Ігнатов перебрав імперію OneCoin на себе. У 2019 році ФБР заарештувало його за відмивання грошей та шахрайство. Йому загрожує 90 років ув'язнення.

Сьогодні більшість лідерів OneCoin зникли або були заарештовані. Однак Ружа Ігнатова досі так і не затримана.

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Незважаючи на велику кількість гучних публічних викриттів в інтернет-ЗМІ, попередження експертів в сфері технології блокчейн, фінансові крипто-піраміди продовжують існувати і успішно залучають кошти новоспечених криптоінвесторів.

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